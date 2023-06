Frente a espiral de violencia, sociedad exige “mano dura”: Honduras vivió la semana más sangrienta

De acuerdo con los datos del Sistema Estadístico Policial (Sepol) en los últimos años, los homicidios han venido en reducción, sin embargo, eso todavía no es perceptible en la población que cada día está a expensas de los delincuentes y criminales.

La sociedad hondureña demanda de la Policía y de los militares resultados reales, no ficticios, donde se pongan armas y artefactos explosivos que no son propios de los operativos y que solo tienen como fin hacerle creer a la población que hay logros reales, cuando realmente no existen. Una práctica denunciada por los mismos agentes del orden.

El resultado de las fallidas medidas es porque detrás de ellas no hay una verdadera voluntad política, a tal extremo que el dinero para las operaciones policiales llega a cuentagotas, criticaron algunos conocedores del tema.

El estado de excepción que, desde hace seis meses, el Poder Ejecutivo impuso en aquellos lugares mas violentos de Honduras no ha funcionado ya que esto no fue acompañado de una verdadera estrategia contra la criminalidad y delincuencia.

Para el abogado y criminalista Gonzalo Sánchez el desborde de los homicidios muestra que hay una situación que se le ha escapado de las manos al gobierno, problema que para evitar su ascenso debe ser tratado con mano dura.

La crisis de inseguridad “es grave. Para combatir al crimen organizado y sus estructuras hay que formar un frente común. En primera línea la Policía y las Fuerzas Armadas, pero de verdad. No es cuestión de solo hablar y hablar. Un frente común donde se luche tipo (Nayib) Bukele -presidente de El Salvador- porque de lo contrario no la van a controlar, se requiere de mano dura”.

“Todo mundo pide mano dura contra los delincuentes y criminales, porque si nos ponemos que los derechos humanos, no va a quedar ningún hondureño en el país, nos va a matar a todos. Al paso que vamos matando niños, un recién nacido, mujeres, masacres... Ya es tiempo que el Estado diga hasta aquí no más, se les terminó la fiesta”, demandó Sánchez.

Explicó que aquí hay temor a lo que digan los derechos Humanos. Él respeta los derechos humanos por la misión que realizan, pero muchas veces han sido un obstáculo para que la Policía ejecute su verdadera función, afirmó.

Igual que otros expertos en seguridad, Sánchez también es del criterio que la medida del estado de excepción es hasta cierto punto nada más disuasivo. “Mire que continúan las masacres, los problemas en los centros penitenciarios, ¿qué nos da a entender eso? Que la delincuencia organizada no está respetando a nadie, no está respetando a los policías, al gobierno”.

Sánchez, por un lado, demandó que las acciones de seguridad, los policías y militares realicen verdaderos patrullajes donde los agentes no estén en las esquinas viendo nada más sus teléfonos móviles y por otro pidió al gobierno que preste todo el apoyo financiero de una forma ágil para la operatividad de entes que están enfrentando cara a cara al crimen organizado.

El gobierno debe entender que la seguridad ciudadana y jurídica es cara y hay que invertir porque nadie va a venir a “invertir a un país donde matan a 46 mujeres de un solo, donde hay 13 muertos en Choloma”,

“¿!Qué extranjero se va a atrever a venir a invertir a Honduras!? ¿!Qué empresario va a querer invertir en un país donde hay extorsión, donde corre peligro hasta la vida de sus hijos, y también su capital!?”, cuestionó el criminalista.

Por su parte el general retirado, Romeo Vásquez, es del criterio que el estado de excepción y la saturación de policías y militares es una respuesta a la lucha contra el crimen, pero como estrategia sostenida no es viable a largo plazo, por lo que se necesita un plan para cuando el estado de sitio termine y los patrullajes se reduzcan.

“Recuerde que en el país hay demasiada impunidad, no hay investigación, no hay inteligencia entonces muchos delincuentes están libres, esa gente ahorita se va a esconder, con la presencia militar y policial. Mientras no los capturen y enjuicien con las pruebas necesarias y vayan presos entonces continuará la violencia y la impunidad”, advirtió.

El exjefe de las Fuerzas Armadas propuso que “hay que quitarle la materia prima de la cual se está nutriendo el crimen organizado, que es la juventud, gente que no trabaja ni estudia y no tienen ninguna oportunidad que están siendo reclutados. Que el Estado los reclute y los lleve a un servicio militar obligatorio, no para ir a usar armas sino para ir una escuelta técnica donde se conviertan en profesionales y mano de obra calificada”.

“Estamos en una guerra contra los criminales y aquí se deben involucrar todos, policías, fiscales, jueces...Se necesitan políticas fuertes para poder capturar, enjuiciar y meter presos a los delincuentes. También se requiere de políticas para controlar las cárceles porque estas se han convertido en puentes de mando de la criminalidad. Al criminal hay que tratarlo con dureza”.