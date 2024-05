TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Graduarse como médico o estudiar para especializarse en un área es traumático para muchos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) al tener que soportar una cadena de presuntos abusos cometidos por los docentes, los especialistas y hasta por sus propios compañeros de estudio.

En las quejas realizadas por ciertos estudiantes tanto de manera confidencial, así como en aquellos reclamos hechos a través de representante legal, se identifican tres tipos de vejámenes: psicológicos, fisiológicos y académicos, pero el rector Odir Fernández ha expresado públicamente que también se investigan abusos sexuales.

Según estudiantes y médicos egresados, debido a la imposición de una jerarquía, en la Facultad de Medicina históricamente se viene cometiendo una serie de atropellos, donde los alumnos de internado -aquellos próximos a graduarse como doctores- son víctimas de humillaciones de los R1, o sea los médicos residentes que son doctores graduados que cursan su primer año de especialidad.

Por temor a represalias las víctimas callan los abusos que van desde gritos, castigos con las guardias y extenuantes jornadas en las salas. Esto no solo golpea psicológicamente a los alumnos, sino que al no tener tiempo y espacios para dormir y alimentarse se ven afectados fisiológicamente, reduciendo su desarrollo funcional.

Como en la jerarquía militar, el médico R1 también responde ante el R2 y este último al R3, pero ni siquiera entre ellos existe cordialidad. Las mayores denuncias señalan que los R3 son los que más abusos cometen.

Ellos para entregar los cheques de las becas, ya que son quienes lo reciben, exigen a los R1 y R2 un pago de entre 150 y 200 lempiras. Con este dinero supuestamente realizan celebraciones personales e incluso pagan parte de su graduación, según una denuncia conocida por este medio.

Pero el ultraje, según los denunciantes, alcanza niveles más detestables, al extremo que los R3 les han quitado la llave de los sanitarios a los R2 y R1 para que no se muevan de las salas y de los turnos -según las víctimas de estos abusos-, recomendándoles que usen pañales desechables.

Por otro lado, “caerle mal a un residente o a especialista con problemas de sexualidad es lo más complicado para un estudiante”, detalló una denunciante.

En una de las recientes reuniones entre las autoridades de la UNAH y la Secretaría de Salud, Eva Luna Erazo, médico estudiante del Postgrado de Neurocirugía, al referirse a los acosadores sexuales en la Facultad de Medicina, sostuvo que “el acoso sexual es una situación bien difícil de tratar”.

Son abusos que se han dado por muchos años, “pero no es posible que nosotros sigamos perpetuando esta cadena de maltratos, siempre el abusado se vuelve abusador y no debemos permitir eso, debemos ponerle un alto a estas situaciones, generar un cambio, para que estas cosas no puedan continuar”.