L 3,000 millones adicionales para Secretaría de Seguridad y todavía no hay un plan

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con las manos y los pies temblando, Karen apareció entre la temible oscuridad en una gasolinera de la salida a Valle de Ángeles, cerca de la colonia El Sitio de la capital.

Su corazón volvió a latir cuando vio que habían personas y guardias de seguridad. Ellos no se percataron de lo que le pasaba, hasta que percibieron la angustia que no la dejaba expresarse.

“¿Me ayudar por favor?”, solicitó la joven mujer -que vestía el uniforme de una empresa de telefonía móvil del país- a una persona que estaba en la farmacia del autoservicio del lugar y al instante unas lágrimas gruesas y pesadas comenzaron a deslizarse por su rostro temeroso.

Un periodista de EL HERALDO Plus, que por coincidencia estaba en el lugar le preguntó qué le había pasado, y al instante narró que unos hombres la subieron a la fuerza en la estación de buses a un carro que no logró identificar.

“Yo no sé dónde estoy, solo recuerdo que me subieron a un carro y me traían amenazada, pero en una parte oscura se pararon porque uno que venía adelante se iba pasar para atrás y como pude me les escapé”, contó mientras se sacaba su celular que guardaba bajo su ropa interior.

“¿No habían policías en el lugar?,” le consultó el periodista. “No había nada, todo estaba oscuro, igual que acá donde se pararon”, expresó la jovencita, desorientada mientras llegaba a un familiar para que la fuera a recoger a ese lugar.