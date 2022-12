Extorsión, inseguridad y tráfico de drogas ganan terreno en El Paraíso

El problema es que se sienten indefensos, pese a la presencial policial, aseguran. “Es un pueblo pequeño, todos sabemos dónde están los ‘toros’, y los de la Policía no los tocan”, expresó indignado.

“Hace unos meses esto se puso feo aquí, se han dado casos de extorsión, sicariato, uno cree que es por pelea de territorio en la venta de drogas”, expresó en voz baja un comerciante al periodista de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

No obstante, en las aldeas han aparecido muchos jóvenes que caminan rondando en moto y algunos hasta armados.

El hombre no se despidió, temeroso de seguir hablando, debido a que algunas personas lo quedaron viendo junto al periodista, de un momento a otro agachó la cabeza, metió las manos en su bolsa y se camufló entre unos árboles.

Un exmilitar de 86 años que atendía una pulpería en uno de los barrios peligrosos expresó que el problema es que los jueces no aplican la justicia.

“Mire, paisano, el policía captura al maleante, uno va a poner la denuncia y atrás de uno viene el maleante otra vez, no hay justicia, ese es el problema”, expresó.

“Otro asunto -dijo- son los derechos humanos que defienden a los criminales, porque en las cárceles los presos están panza arriba, ellos deben trabajar para producir su comida, pero no es así”, sentenció.

Contó que últimamente se ven jóvenes en las calles de su colonia que andan armados, que les gusta lo fácil y no trabajan.

Caminar por la noche ya no es seguro en El Paraíso, incluso los taxistas no entran a ciertas colonias. “Nos mandaron un audio de que si entrábamos a unos lugares nos iban a matar o quemar el taxi”, dijo uno de los taxistas al periodista de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

