“Vamos al cementerio, pero no sabemos si ahí está nuestra hija”: Padre de víctima en accidente de Hilda Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Óscar Salgado (60) llegó a la vida de Patricia Valladares (capitana de infantería) cuando era apenas una niña de 3 años.

“Me escogió de papá, yo vivía en frente de su casa y un día me dijo que yo iba a ser su papá, sin en ese tiempo tener nada que ver con la que ahora es mi esposa”, relató.

Al igual que doña Dora Rubio, el humilde señor no cree en las versiones que les dieron las autoridades sobre la muerte de su amada hija.

“Del dictamen de Medicina Forense no nos dieron nada y hemos andado y nada; no nos dejaron escoger donde velarla, nada, tampoco ver el cadáver. El día de la vela alguien quiso abrir el ataúd y se le tiraron los guardias, ¿qué ocultan? Nosotros vamos todos los sábados al cementerio y no sabemos si estamos visitando la tumba de nuestra hija”.

Salgado comentó que “el féretro de mi hija pesaba y no pueden decir que solo hallaron piernas, no queremos problemas, solo la verdad. Ese helicóptero tenía mantenimiento, viajaban todas las semanas en el mismo recorrido, queremos verdades. Vamos a pedir una exhumación y que se revele la verdad”.