Doña Dora no escatima palabras, en su voz se percibe el dolor de una madre que guarda demasiadas preguntas y no confía en las versiones que le dieron sobre el accidente en el que murió Patricia.

Esfuerzo, lucha y el apoyo de su madre le permitieron egresar de su carrera. “Ahí estuvo postrada en el suelo cuando se cayó en un entrenamiento, pero yo me le metí hasta la oficina al entonces general y le dije que me iban a atender a mi hija o me iba a ir a los medios de comunicación a contarles cómo los trataban”.

Como todos los sábados ella iba a limpiarle la casa, “me extrañó que no me llamó y eso que ella me llamaba a cada rato para ver cómo estábamos, pero ese día nada”, relató. Con lágrimas en sus ojos, doña Dora confesó que “yo sentí la muerte de mi hija, yo recuerdo clarito que estaba en la biblioteca limpiando y soy diabética y sentí así, mire (se toca el pecho), pum, pum, pum, los tres golpes, y pensé que iba a ser un infarto, ese día no almorcé”.

Y mientras en las noticias sonaba por todos lados el accidente de Hilda Hernández, ella no se daba cuenta de nada y regaba las flores. “Ella las amaba y le pregunté a mi nieto si le había hablado y me dijo que no había hablado”.

Al filo de las 4:00 de la tarde, dos de sus hijas llegaron a darle la mala noticia. “Las vi llegar juntas y serias, y les dije: ‘No me digan que se pelearon’. Mire, cuando una de ellas me dijo que me calmara, se me vino mi hija a la mente, me descontrolé. Me dijeron que había posibilidades, que la estaban buscando, pero yo ya sabía qué hija había volado”. En medio del relato, la mujer se exaltó: “Yo sostendré hasta el día de mi muerte que mi hija no murió en ese accidente, Paty fue asesinada, ¿por qué?, es lo que quiero saber, pero estoy segura de que la mataron”.

