Simulaba torturas: así engañó a su madre un menor que fingió su secuestro en Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua.- Enviándole videos simulando ser víctima de torturas, así fue como un menor de 17 años en Siguatepeque (Comayagua) engañó a su madre como parte de su plan de fingir su propio secuestro para obtener 15,000 lempiras. El adolescente, con el apoyo de un amigo, se contactó con su madre para advertirle que individuos lo privaron de su libertad.

En la misma llamada, la voz de otra persona amenazó que atentaría contra la vida del joven si no pagaba el dinero exigido. La mujer recibió videos en los que su hijo aparecía en condiciones de peligro. En uno de ellos, su hijo aparenta estar doblegado por su presunto captor, el cual expresa "mire, buzo, ahí está. Tiene tanto tiempo, verdad. Ahí está el chavalo. Si no, ya sabe, le va a pasar algo malo". En otro video, el joven aparece en el suelo atado de manos mientras el falso secuestrador con su rostro cubierto sostiene un machete. "Lo tenemos al chavalo, mire. Ocupamos el dinero ya. Si no lo vamos a hacer...usted sabe, aquí está el machete y todo...si no, ya sabe. ¡Buzo! ¡Buzo!", dice el cómplice en el video.