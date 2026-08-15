Mercado de fichajes: Del PSG a Barcelona; giro inesperado con Enzo Fernández y Rodri llega

Enzo genera división entre los aficionados del Chelsea. El centrocampista argentino ingresó al terreno de juego en el minuto 60 durante el amistoso frente a la Real Sociedad y su aparición provocó reacciones encontradas en Stamford Bridge. Una parte de la afición lo recibió con abucheos, mientras otros seguidores corearon su nombre. El plazo establecido por el Chelsea para recibir una oferta de 120 millones de euros terminó ayer, por lo que habrá que esperar para saber si el Manchester City, tras la posible salida de Rodri al Barcelona, vuelve a la carga.