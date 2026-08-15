Mercado de fichajes: Del PSG a Barcelona; giro inesperado con Enzo Fernández y Rodri llega

Barcelona se sigue armando y revés con Enzo Fernández. Así se mueve el mercado de fichajes en Europa.
Nkunku, con varias alternativas sobre la mesa. El atacante francés ha quedado fuera de los planes de Rúben Amorim en el Milan, pero su situación ha despertado el interés de distintos clubes europeos. De acuerdo con Matteo Moretto, Leipzig, Borussia Dortmund y Newcastle siguen de cerca al delantero, mientras también habría recibido contactos procedentes de España e Inglaterra.
El PSG se retira de la operación por Suzuki. El fichaje del guardameta japonés por el conjunto parisino se ha complicado de forma definitiva. Según Ben Jacobs, el PSG había alcanzado un principio de acuerdo tanto con el Parma como con el futbolista, pero una modificación relacionada con las comisiones provocó que el club francés decidiera abandonar las negociaciones.
Enzo genera división entre los aficionados del Chelsea. El centrocampista argentino ingresó al terreno de juego en el minuto 60 durante el amistoso frente a la Real Sociedad y su aparición provocó reacciones encontradas en Stamford Bridge. Una parte de la afición lo recibió con abucheos, mientras otros seguidores corearon su nombre. El plazo establecido por el Chelsea para recibir una oferta de 120 millones de euros terminó ayer, por lo que habrá que esperar para saber si el Manchester City, tras la posible salida de Rodri al Barcelona, vuelve a la carga.
Ferran Torres cambia Barcelona por París. El delantero español puso punto final a varias semanas de incertidumbre después de que PSG y Barcelona alcanzaran un acuerdo por su traspaso. La operación se cerraría por una cantidad superior a los 50 millones de euros, por lo que Ferran dejará el conjunto azulgrana para comenzar una nueva etapa bajo las órdenes de Luis Enrique en el campeón francés.
El Villarreal protege el futuro de Mikautadze. La posibilidad de que el Barcelona intente fichar al atacante georgiano mantiene atento al conjunto castellonense, que ha establecido una elevada cantidad para facilitar su salida. Mikautadze llegó al Villarreal el pasado verano por unos 30 millones de euros y actualmente su cláusula se sitúa en 60 millones. Sin embargo, durante los últimos diez días del mercado la cifra ascenderá hasta los 75 millones.
Héctor Fort despierta interés en varios clubes. El Borussia Dortmund aparece como el principal candidato para hacerse con el lateral derecho del Barcelona. Matteo Moretto informó que el conjunto alemán ya ha mantenido conversaciones para conocer las condiciones de la operación. El futbolista también contempla con buenos ojos una posible llegada a la Premier League, aunque por ahora el Dortmund es el equipo que ha mostrado un interés más firme.
Frattesi continúa su carrera en la Serie A, pero cambia de destino. El centrocampista italiano dejará el Inter de Milán después de tres temporadas para incorporarse a la Lazio. A sus 26 años, el futbolista sumará así su séptimo club en el fútbol italiano, manteniéndose en una competición que conoce a la perfección.
Santiago Giménez, muy cerca del Porto. El delantero mexicano está a punto de abandonar el Milan para convertirse en nuevo jugador del conjunto portugués. Milan y Porto trabajan para cerrar el acuerdo durante las próximas horas, mientras que, según Matteo Moretto, las conversaciones entre el futbolista y la entidad portuguesa también se encuentran prácticamente resueltas.
El Deportivo pregunta por Adama Traoré. El conjunto gallego continúa trabajando en la confección de su plantilla y ha puesto sus ojos en un futbolista actualmente sin equipo. Según Matteo Moretto, el Deportivo de La Coruña ya se ha puesto en contacto con Adama Traoré para conocer su situación. El extremo aparece como una alternativa posible, aunque la operación dependería de alcanzar unas condiciones económicas determinadas.
Rodri y el Barcelona acercan posturas. Las conversaciones entre Barcelona y Manchester City han avanzado considerablemente después de varios días de negociaciones. Matteo Moretto señala que ambos clubes se encuentran en la fase definitiva del proceso y que la entidad catalana pretende cerrar el acuerdo próximamente por una cantidad que superaría los 70 millones de euros entre una parte fija y variables.
El Atlético confirma el fichaje de Cuti Romero. El club rojiblanco hizo oficial la llegada del defensor argentino, uno de los movimientos más esperados del mercado. Cristian Romero abandona el Tottenham para firmar con el Atlético de Madrid hasta 2031, después de que la operación se cerrara por 40 millones de euros. Diego Simeone incorpora así a un central llamado a reforzar considerablemente su zaga.
Djed Spence ya viste los colores del Inter. El lateral inglés deja el Tottenham para convertirse en nuevo futbolista del conjunto italiano. La operación se ha cerrado por 31 millones de euros, además de otros cuatro millones contemplados en variables, y el jugador ha firmado un vínculo contractual con el Inter de Milán hasta 2031.
Reijnders deja el Manchester City por una cifra millonaria. Fabrizio Romano apunta que Al Qadsiah y Manchester City tienen previsto completar el intercambio de documentos correspondientes al traspaso de Tijjani Reijnders. El acuerdo contempla una cantidad de 61 millones de euros por el centrocampista.
Rafael Leao podría abandonar el Milan. El futuro del extremo portugués continúa en el aire, ya que el jugador no tendría intención de permanecer en el conjunto italiano. Sin embargo, las propuestas recibidas hasta el momento no han terminado de convencer. Según Gianluca Di Marzio, una oferta situada entre los 40 y 50 millones de euros podría ser suficiente para que el Milan acepte negociar la salida del futbolista.
Mika Godts acaba de firmar su contrato como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Acuerdo de 55 millones de euros firmado también por los clubes, PSG y Ajax. Examen médico realizado, todo completado.