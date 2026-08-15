Ultimátum de Barcelona a Rodri: Se revela la oferta millonaria por el campeón del Mundo

Barcelona le pone las cosas claras a Rodri. Sale a la luz la millonaria oferta que hicieron por el jugador y postura del Manchester City.
Barcelona y Manchester City mantienen abiertas las negociaciones por el traspaso de Rodri, en una operación que podría entrar en su etapa decisiva durante las próximas semanas.
El interés del conjunto azulgrana por el mediocampista español tomó fuerza después de que el futbolista rechazara la posibilidad de incorporarse al Real Madrid.
Aunque el Manchester City tenía entre sus planes ofrecerle una renovación de contrato, el club inglés habría decidido respetar la voluntad del jugador de buscar una nueva aventura.
La entidad inglesa dejó claro desde el inicio que no facilitaría la salida de Rodri y estableció una valoración cercana a los 80 millones de euros.
Barcelona realizó una primera propuesta económica de aproximadamente 50 millones de euros, pero la cantidad estuvo muy lejos de las exigencias planteadas por el Manchester City.
Después de recibir el rechazo inicial, Deco continuó trabajando en la operación y presentó una segunda oferta que incrementaba considerablemente la cantidad puesta sobre la mesa.
Sin embargo, el Manchester City volvió a rechazar la propuesta azulgrana al considerar que todavía no alcanzaba el precio que esperaba recibir por uno de sus principales futbolistas.
En las últimas horas, Barcelona habría presentado una tercera oferta que podría alcanzar los 70 millones de euros, además de una cantidad adicional correspondiente a diferentes variables.
Esta nueva propuesta ha permitido que las conversaciones avancen de manera significativa, ya que la diferencia económica entre ambos clubes comienza a ser mucho menor.
A pesar del optimismo existente alrededor de la negociación, las partes todavía necesitan resolver algunos detalles antes de poder anunciar oficialmente un acuerdo por el centrocampista.
Rodri permanece actualmente en Manchester y ya se incorporó a la dinámica del equipo, aunque todavía no ha realizado entrenamientos completos sobre el terreno de juego junto al resto de sus compañeros.
Durante su estancia en Inglaterra, el futbolista también coincidió con Maresca, nuevo entrenador del Manchester City, quien evitó cerrar la puerta a una posible salida del internacional español.
La situación comienza a generar cierta urgencia en Barcelona, debido a que solamente quedan dos semanas para que finalice el mercado de fichajes.
Deco tiene varias operaciones importantes pendientes, entre ellas el intento de fichar a Julián Álvarez, resolver definitivamente la situación de Cancelo y encontrar una salida para Casadó.
Por ello, el Barcelona espera acelerar las conversaciones con el Manchester City y alcanzar un acuerdo por Rodri antes de que el cierre del mercado complique todavía más la planificación del conjunto azulgrana.