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Ultimátum de Barcelona a Rodri: Se revela la oferta millonaria por el campeón del Mundo

Las partes todavía necesitan resolver algunos detalles antes de poder anunciar oficialmente un acuerdo

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 10:53
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Barcelona le pone las cosas claras a Rodri. Sale a la luz la millonaria oferta que hicieron por el jugador y postura del Manchester City.

Fotos: Cortesía.
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Barcelona y Manchester City mantienen abiertas las negociaciones por el traspaso de Rodri, en una operación que podría entrar en su etapa decisiva durante las próximas semanas.
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El interés del conjunto azulgrana por el mediocampista español tomó fuerza después de que el futbolista rechazara la posibilidad de incorporarse al Real Madrid.
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Aunque el Manchester City tenía entre sus planes ofrecerle una renovación de contrato, el club inglés habría decidido respetar la voluntad del jugador de buscar una nueva aventura.
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La entidad inglesa dejó claro desde el inicio que no facilitaría la salida de Rodri y estableció una valoración cercana a los 80 millones de euros.
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Barcelona realizó una primera propuesta económica de aproximadamente 50 millones de euros, pero la cantidad estuvo muy lejos de las exigencias planteadas por el Manchester City.
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Después de recibir el rechazo inicial, Deco continuó trabajando en la operación y presentó una segunda oferta que incrementaba considerablemente la cantidad puesta sobre la mesa.
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Sin embargo, el Manchester City volvió a rechazar la propuesta azulgrana al considerar que todavía no alcanzaba el precio que esperaba recibir por uno de sus principales futbolistas.
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En las últimas horas, Barcelona habría presentado una tercera oferta que podría alcanzar los 70 millones de euros, además de una cantidad adicional correspondiente a diferentes variables.
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Esta nueva propuesta ha permitido que las conversaciones avancen de manera significativa, ya que la diferencia económica entre ambos clubes comienza a ser mucho menor.
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A pesar del optimismo existente alrededor de la negociación, las partes todavía necesitan resolver algunos detalles antes de poder anunciar oficialmente un acuerdo por el centrocampista.
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Rodri permanece actualmente en Manchester y ya se incorporó a la dinámica del equipo, aunque todavía no ha realizado entrenamientos completos sobre el terreno de juego junto al resto de sus compañeros.
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Durante su estancia en Inglaterra, el futbolista también coincidió con Maresca, nuevo entrenador del Manchester City, quien evitó cerrar la puerta a una posible salida del internacional español.
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La situación comienza a generar cierta urgencia en Barcelona, debido a que solamente quedan dos semanas para que finalice el mercado de fichajes.
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Deco tiene varias operaciones importantes pendientes, entre ellas el intento de fichar a Julián Álvarez, resolver definitivamente la situación de Cancelo y encontrar una salida para Casadó.
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Por ello, el Barcelona espera acelerar las conversaciones con el Manchester City y alcanzar un acuerdo por Rodri antes de que el cierre del mercado complique todavía más la planificación del conjunto azulgrana.
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