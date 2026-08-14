Así es la nueva vida de Gustavo Sánchez, exministro de Seguridad que ahora se dedica al fútbol

Gustavo Sánchez, exministro de Seguridad, tiene una vida que ha dado varios cambios tras dejar la administración pública. ¿A qué se dedica?
Gustavo Sánchez se desempeñó como el ministro de Seguridad desde el 20 de junio de 2023 hasta que terminó la administración de Xiomara Castro.
Antes de eso, cuando inició el mandato de Castro Sarmiento el 27 de enero del 2022, fungió como el director de la Policía Nacional.
Sánchez suplió a Ramón Sabillón como el ministro de Seguridad y terminó el mandato de Xiomara Castro afirmando que la tasa de homicidios de redujo.
En el 2025, Gustavo Sánchez gestionó la compra del equipo Génesis y ahora es el dueño y presidente de esta institución deportiva que realiza sus partidos en La Paz.
Gustavo Sánchez es el máximo jerarca del Génesis FC, en charla con EL HERALDO dijo que ya está retirado del servicio policial y ahora solo es el presidente de este equipo.
“Génesis tiene primera división, cuatro categorías en Liga Mayor, Liga Femenil, tenemos academias en La Paz y Tegucigalpa. Acabamos de lanzar una academia en Estados Unidos, en Virginia. Tenemos a otros chicos en España y otros en New Jersey. Queremos encontrar ese talento en diferentes partes del mundo”, indicó a EL HERALDO.
Añadió que "La Paz es mucho más que fútbol. El paceño es muy amable, cariñoso y cordial. Recibe al visitante como que fuera un amigo. En noviembre se celebra la Feria Patronal de La Paz. Hay muchas familias por generaciones que han pasado por la elaboración. Tenemos muchos lugares para visitar”.
El equipo de la Policía entró en competencia en el campeonato de segunda división 2024-2025, luego de haberle comprado la categoría al Sabá de Tocoa, Colón y tomar como sede la ciudad de La Paz.
Gustavo Sánchez ya no se dedica al servicio policial y comentó que su objetivo es que Génesis FC puedar estar en una final de Liga Nacional y ser campeón de Honduras.