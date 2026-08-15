Tabla de posiciones: Real España falla y podría perder el liderato

Más tarde, en Choluteca, el Estrella Roja logró empatarlo en los últimos minutos con un gol polémico ante unos Lobos UPN que todavía no conocen el triunfo en este arranque del torneo (2-2).

San Pedro Sula, Honduras .- La jornada 3 del Apertura 2026 se puso en marcha este sábado con tres encuentros. En La Paz, el Génesis FC goleó sin problemas al Platense (3-0), un partido que quedó marcado por la histórica transmisión de Diario Diez, GO TV y HCH.

La jornada sabatina terminó con el empate del Real España ante Independiente en San Pedro Sula (1-1). La 'Máquina', que terminó jugando con uno menos por la expulsión de su capitán Jhow Benavídez, sigue liderando y extiende su racha a 15 partidos sin perder en el estadio Morazán bajo el mando del tico Jeaustin Campos.

La tercera fecha cierra este domingo con el clásico capitalino entre Olimpia y Motagua en la capital, Marathón visitando al Choloma y el derbi olanchano Potros-Juticalpa.

LA CLASIFICACIÓN

Con su empate contra Independiente, Real España suma siete unidades en lo más alto de la tabla de posiciones y queda a la espera del resultado de Olimpia, que podría rebasarlo si derrota a los azules.

El conjunto albo es segundo con seis puntos, al igual que el Génesis en la tercera plaza. Estrella Roja está sorprendiendo en su primera temporada en Primera y se coloca como cuarto con cuatro unidades.

Olancho, Marathón e Independiente también comparten cuatro puntos en el quinto, sexto y séptimo puesto, respectivamente. Mientras que Motagua suma tres en el octavo escalón y buscará frente a Olimpia levantarse después de la inesperada caída que sufrió ante Estrella Roja en la jornada anterior.

La UPN solo registra dos puntos en el noveno lugar y Platense tiene tieno uno como décimo. Los únicos dos equipos que se hunden en el sótano son Choloma y Juticalpa con cero.