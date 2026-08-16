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Olimpia vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver clásico capitalino EN DIRECTO HOY

El Motagua busca levantar cabeza en el clásico capitalino ante un Olimpia que ha tenido un buen arranque en esta temporada

  • Actualizado: 16 de agosto de 2026 a las 12:58
Olimpia vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver clásico capitalino EN DIRECTO HOY

El Olimpia se enfrenta ante el Motagua en el estadio Nacional por la tercera fecha.

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia de Eduardo Espinel se mide contra el Motagua de Javier López por el clásico capitalino por la tercera jornada del torneo Apertura en la cancha del estadio Nacional.

Los 'azules' llegan presionados a este juego luego de caer como locales ante el recién ascendido Estrella Roja y luego de igualar en su casa ante el Cartaginés de Costa Rica por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Mientras que los 'albos' llegan con mejores números a este clásico, en sus últimos juegos derrotaron al UMECIT de Panamá y luego a los Lobos de la UPNFM.

Ya hablando de los clásicos capitalinos, el Olimpia domina la serie hablando de los últimos cinco compromisos, los melenudos tienen dos triunfos, hay dos empates y y uno a favor de los azules.

Los de Espinel derrotaton 2-0 a los Lobos en su primer compromiso en este torneo Apertura y lueo golearon 3-1 a Juticalpa en Catamas.

Por su parte los actuales campeones defensores tuvieron un prometedor arranque al golear a Juticalpa 0-3, luego en casa no pudieron contra el Estrella Roja 0-2.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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