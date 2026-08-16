Continúan bajando los niveles de las represas y mantienen al Distrito Central en riesgo alto

Tegucigalpa, Honduras.- Las reservas de agua de las principales represas que abastecen al Distrito Central continúan descendiendo y mantienen a Tegucigalpa y Comayagüela en un escenario de alto riesgo hídrico, mientras las autoridades analizan la posibilidad de elevar la alerta por la falta de lluvias.

El reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), correspondiente a este domingo 16 de agosto, ubica a Los Laureles en 37.56% del total de su capacidad, mientras La Concepción registra apenas 29.85%.

La situación es especialmente preocupante en La Concepción, considerada una de las principales fuentes de abastecimiento de la capital. El embalse almacena actualmente 10,806 millones de metros cúbicos, es decir, la tercera parte de su capacidad total. Actualmente la producción y aportes para la planta de tratamiento de agua potable alcanzan los 850 litros por segundo.

En Los Laureles, el almacenamiento alcanza 3,945 millones de metros cúbicos y una producción en planta de 450 litros por segundo.

Ambas represas permanecen dentro del rango que UMAPS clasifica como de riesgo hídrico alto, que comprende niveles de almacenamiento entre 25% y 50%.

Es de recordar que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) declaró emergencia por 90 días el pasado 26 de mayo debido a la escasez de agua.

En los últimosc días, la comuna advirtitió que el deterioro de los embalses podía llevar al Distrito Central a modificar su nivel de alerta si las condiciones climáticas no mejoraban.