Capturan a mujer implicada en el asesinato de un exoficial de policía ocurrido en Los Laureles

Cortés, Honduras.- Una de las supuestas involucradas en el asesinato del subcomisario retirado de la Policía Nacional (PN), Frank Alexis Morris Ruiz, fue arrestada mediante una operación policial ejecutada en la ciudad de San Pedro Sula, dirigida especialmente con ese fin. La captura de Estrella Elizabeth Jiménez Velásquez, se llevó a cabo en la 33 calle de San Pedro Sula, por agentes asignados a la la División de Delitos Contra la Vida, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). La jovencita de 20 años de edad, es originaria de Tegucigalpa, pero su domicilio actual era en la colonia El Sauce, en el sector de Chamelecón, -siempre en la ciudad industrial-, lugar al que se habría ido a refugiar después del crimen de Morri Ruiz, de acuerdo con las investigaciones policiales. Las averiguaciones de la DPI indican que Estrella Jiménez, es una miembro activo de la Pandilla 18, vinculada a delitos de alto impacto en la zona norte del país, conocida en el mundo criminal sólo como "Estrella".

El hecho violento

El crimen del exoficial Frank Morris ocurrió la noche del viernes 22 de agosto, del año 2025, cuando varios sujetos llegaron de forma sorpresiva a una calle de la colonia Villa Los Laureles, dónde éste vivía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Eran aproximadamente las 9:00 de la noche, cuando un vehículo color gris, marca Toyota, modelo Corolla, sin placas, se estacionó frente a la vivienda de Morris, donde él estaba conversando con sus familiares. Del carro tipo turismo se bajaron dos hombres y una mujer, todos con armas de fuego en sus manos; estos empezaron a despojar de las pertenencias a las personas que se encontraban en ese lugar. La mujer se acercó a donde estaba Frank Morris, le quitó su teléfono celular y en ese momento el exoficial se levantó para quitarle el teléfono y comenzó un forcejeo cuerpo a cuerpo. Uno de los sujetos que había bajado del carro comenzó a dispararle a Morris en reiteradas ocasiones, dejándolo gravemente herido, para luego abordar el automotor nuevamente, con todas las prendas y objetos que le habían quitado a varias personas en la Villa Los Laureles.

Morris Ruiz fue fue llevado rápidamente por sus familiares al Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el afán de salvarle la vida, pero a los pocos minutos de haber sido ingresado, falleció. La DPI inició las investigaciones para dar con los asesinos de Frank Morris, identificando a Estrella Elizabeth Jiménez Velásquez, como una de las participantes en el hecho. El expediente fue remitido al Ministerio Público (MP) y luego enviado al Juzgado con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa, para que este emitiera la orde de captura. Es acusada por los delitos de asesinato, robo con violencia e intimidación agravado y asociacion para delinquir, según el expediente número 314-2026.