Presunto gatillero de la MS-13 es detenido con un arma y drogas en la colonia Smith

Tegucigalpa, Honduras.- En poder de una pistola automática y alijos de tres tipos de drogas, un supuesto sicario, miembro de la Mara Salvatrucha, MS-13, fue capturado al norte de Comayagüela.
El detenido es Jeyson Lenín Zelaya Campos, de 24 años de edad, conocido en el mundo de las maras con el alias de “El Grifo”.
La operación policial fue ejecutada en la colonia Smith -lugar en el que tambien reside el capturado-, por parte de agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con miembros de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).
Versión policial
De acuerdo con las investigaciones de la DAET, “El Grifo” es integrante de la MS-13, con él rango de "gatillero" y se dedica la venta de drogas en ese sector de la ciudad.
Uno de los agentes que participó en el operativo de detención explicó que el arresto se efectuó en la calle principal de la colonia Smith, cuando el sospechoso vendía drogas a varias personas. El investigador añadió que Jeyson Zelaya tiene antecedentes policiales, y que esta es la cuarta ocasión en que es capturado.
En el desarrollo de la aprehensión le decomisaro varias bolsas plásticas con cocaína, envoltorios con crack y bolsas con marihuana. Además le enocntraron en poder de un arma de fuego calibre nueve milímetros.
Zelaya Campos fue remitido a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), y puesto a disposición de los tribunales de justicia, dónde enfrentarpa cargos poenales por tráfico de drogas, en perjuicio de la salud del Estado de Honduras, porte ilegal de armas de fuego y asociación terrorista.