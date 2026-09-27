Presunto gatillero de la MS-13 es detenido con un arma y drogas en la colonia Smith

Tegucigalpa, Honduras.- En poder de una pistola automática y alijos de tres tipos de drogas, un supuesto sicario, miembro de la Mara Salvatrucha, MS-13, fue capturado al norte de Comayagüela.

El detenido es Jeyson Lenín Zelaya Campos, de 24 años de edad, conocido en el mundo de las maras con el alias de “El Grifo”.

La operación policial fue ejecutada en la colonia Smith -lugar en el que tambien reside el capturado-, por parte de agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con miembros de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).