Conadeh pide al Congreso aprobar ley para buscar a desaparecidos

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) pidió al Congreso Nacional aprobar la Ley de Búsqueda y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas en Honduras. Rebeca William, directora de la Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico del Conadeh, destacó que la aprobación de la normativa permitiría superar la fragmentación institucional “que actualmente obstaculiza la respuesta estatal ante los casos de desaparición”. “Esta ley busca poder proteger integralmente los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares. Principalmente contribuiría a superar la fragmentación institucional, que obstaculiza las respuestas tanto en búsqueda e investigación, reparación integral, promueve la creación de una nueva estructura estatal y que establece las ya existentes”, aseguró. La propuesta plantea una respuesta integral que contemple acciones relacionadas con la investigación de los casos y la reparación de los derechos afectados.

Cambios en estructuras y legislación

La propuesta también incorpora modificaciones al Código Civil mediante la figura de “declaración de ausencia”, para proteger los derechos patrimoniales de la persona desaparecida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, plantea reformas al Código Penal para incorporar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad y establecer la desaparición como un delito contra la libertad de las personas. Según el Conadeh, estas disposiciones buscan armonizar la legislación hondureña con los conceptos establecidos en instrumentos internacionales relacionados con la protección de las personas desaparecidas y sus familias. La iniciativa contempla modificaciones en distintas áreas jurídicas y plantea mecanismos institucionales para abordar el fenómeno, desde la búsqueda de las personas desaparecidas hasta la protección de los derechos de las familias afectadas. William también recalcó que la aprobación de la normativa no debe considerarse como el cierre del proceso, sino como el punto de partida para garantizar que sus disposiciones puedan aplicarse de manera efectiva.

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