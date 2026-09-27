Capital Fest y concierto de Ozuna por los 448 años de la capital se reprograman para diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- Las actividades del Capital Fest, programadas por la celebración de los 448 años de Tegucigalpa, fueron canceladas debido a las condiciones climáticas y reprogramadas para diciembre, incluido el concierto de Ozuna, confirmó la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

“Lo que se canceló fue el Capital Fest, todo lo que íbamos a hacer en la Villa Olímpica: los emprendedores, las exposiciones, los conciertos”, confirmó Gustavo Cruz, titular de la Gerencia de Eventos Públicos de la Alcaldía.

La suspensión incluye las actividades previstas en la Villa Olímpica, entre ellas conciertos, exposiciones, espacios para emprendedores, gastronomía, juegos y otras jornadas de entretenimiento, que estaban contempladas para desarrollarse entre el 25 y el 27 de septiembre.

Cruz explicó que la Alcaldía mantendrá su participación como patrocinadora de algunos conciertos que fueron asumidos por empresas privadas. "Al final le quedamos como patrocinadores de los conciertos, y no como organizadores. Ya se hicieron los conciertos, hoy (domingo 27) es el último”, informó el entrevistado.

Cruz se refirió al concierto de Bohemia Suburbana, programado para este domingo, como el último de los espectáculos que se mantienen dentro de la programación que asumieron los patrocinadores.

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Sin embargo, Cruz aclaró que el concierto del reconocido cantante puertoriqueño Ozuna cambia de fecha: "Lastimosamente, por las lluvias el artista no pudo cantar".