Capital Fest y concierto de Ozuna por los 448 años de la capital se reprograman para diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- Las actividades del Capital Fest, programadas por la celebración de los 448 años de Tegucigalpa, fueron canceladas debido a las condiciones climáticas y reprogramadas para diciembre, incluido el concierto de Ozuna, confirmó la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
“Lo que se canceló fue el Capital Fest, todo lo que íbamos a hacer en la Villa Olímpica: los emprendedores, las exposiciones, los conciertos”, confirmó Gustavo Cruz, titular de la Gerencia de Eventos Públicos de la Alcaldía.
La suspensión incluye las actividades previstas en la Villa Olímpica, entre ellas conciertos, exposiciones, espacios para emprendedores, gastronomía, juegos y otras jornadas de entretenimiento, que estaban contempladas para desarrollarse entre el 25 y el 27 de septiembre.
Cruz explicó que la Alcaldía mantendrá su participación como patrocinadora de algunos conciertos que fueron asumidos por empresas privadas. "Al final le quedamos como patrocinadores de los conciertos, y no como organizadores. Ya se hicieron los conciertos, hoy (domingo 27) es el último”, informó el entrevistado.
Cruz se refirió al concierto de Bohemia Suburbana, programado para este domingo, como el último de los espectáculos que se mantienen dentro de la programación que asumieron los patrocinadores.
Sin embargo, Cruz aclaró que el concierto del reconocido cantante puertoriqueño Ozuna cambia de fecha: "Lastimosamente, por las lluvias el artista no pudo cantar".
El esquema de los conciertos correspondía a una inversión público-privada, amplió el funcionario, por lo que, tras la decisión municipal de suspender las actividades, los patrocinadores asumieron el compromiso con los artistas.
“Los conciertos que se hicieron fueron organizados por la empresa privada. No me gustaría saludar con sombrero ajeno, la Alcaldía solo fue patrocinador de ellos”.
El titular de la Gerencia de Eventos Públicos explicó que la decisión de cancelar el Capital Fest estuvo relacionada con la emergencia que enfrenta el Distrito Central por las condiciones meteorológicas, particularmente ante la presencia de lluvias y la posibilidad de que continuaran durante el fin de semana.
Mantener una feria al aire libre durante un período de lluvias, argumentó, podía afectar tanto a los emprendedores que participarían en el evento como a la población que acudiría a la Villa Olímpica.
Sin embargo, esas actividades serán retomadas en diciembre. La fecha exacta y la nueva programación deberán ser definidas posteriormente por la municipalidad y los patrocinadores.
Para este martes 29 de septiembre, fecha en que se conmemora el aniversario de Tegucigalpa, la Alcaldía mantendrá únicamente las actividades religiosas y protocolares previstas en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel.
La jornada comenzará a las 5:00 de la mañana con una alborada organizada por la iglesia, acompañada de fuegos artificiales. Posteriormente, a las 10:00 de la mañana, se realizará la misa solemne y después se partirá un pastel con mariachis.