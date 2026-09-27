Joven motociclista fallece arrollado por carro al colisionar en avenida de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Como José Armando Castillo López, fue indetificado el joven que perdió la vida la madrugada de este domingo -27 de septiembre-, en un accidente de tránsito, en la capital de la República. El trágico percance vial sucedió en la primera avenida, en la calle que viene del puente Juan Ramón Molina y conecta con la novena calle de Comayagüela. El accidente ocurrió bajo el semáforo que está en ese punto donde convergen la primera avenida y la novena calle. José Armando viajaba en su motocicleta, y venía procedente de la zona del estadio nacional José de la Paz Herrera, para tomar la novena calle.

Al llegar a ese punto fue embestido por una camioneta color rojo, marca Ford Escape, que transitaba de sur a norte, es decir, de la zona del barrio La Granja, hacia el centro de la ciudad. Uno de los dos no hizo el alto respectivo, irrespetando la señal del semáforo, que terminó con la vida de un ciudadano.



Ya había expirado

Debido a la cercanía con una de las sedes de la Cruz Roja Hondureña, una ambulancia llegó rápidamente al lugar del incidente, para que los paramédicos pudieran auxiliar al herido, pero cuando le tomaron sus signos vitales, éste ya había fallecido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El muchacho de 28 años de edad murió aprisionado entre unas bases de concreto que sirven de protección de los edificios de la zona, y el carro tipo camioneta, cuya parte frontal quedó con daños severos.