¿Dónde y a qué hora ver los MTV VMAs 2026? Canales y plataformas de streaming en Latam

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los MTV Video Music Awards (VMAs) celebran este domingo 27 de septiembre su edición número 42 desde el Peacock Theater de Los Ángeles, California. La ceremonia comenzará a las 7:30 de la noche en la costa este de Estados Unidos, equivalente a las 4:30 de la tarde en la costa oeste, y se transmitirá por CBS y MTV, además de estar disponible para los suscriptores del plan Premium de Paramount+. Para el público latinoamericano, la señal de MTV ofrecerá la transmisión en vivo a través de los operadores de televisión de paga de la región.

Quienes prefieran seguir la gala por internet podrán hacerlo mediante Paramount+, plataforma que pondrá a disposición la ceremonia completa a partir del lunes 28 de septiembre.

Horarios según país

De acuerdo con la diferencia horaria respecto a la costa este estadounidense, en Colombia, Perú y Ecuador la transmisión arrancará a las 6:30 de la tarde. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En Venezuela, Bolivia y República Dominicana el horario coincidirá con el de la costa este de Estados Unidos, es decir, las 7:30 de la noche. Argentina, Uruguay, Chile y Brasil recibirán la señal una hora más tarde, a las 8:30 de la noche,. En Centroamérica, Honduras comparte huso horario con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, todos ubicados una hora detrás de la costa este de Estados Unidos. Esto significa que el público hondureño podrá sintonizar la gala a las 5:30 de la tarde, el mismo horario previsto para Ciudad de México. La cobertura de la alfombra roja suele iniciar una hora antes del horario de la gala principal en cada uno de estos husos.

El regreso de Madonna

La reina del pop abrirá la ceremonia con su primera actuación en vivo en los VMAs en 23 años. Su última aparición sobre ese escenario fue en 2003, cuando compartió número musical con Britney Spears y Christina Aguilera durante la interpretación de Like a Virgin.

Con la presentación de este domingo, Madonna sumará su quinta ocasión abriendo la gala, una marca que, según Billboard, ningún otro artista ha alcanzado. Además, la cantante llega como la más nominada de la noche, con 11 menciones que incluyen las categorías de Video del año, Artista del año y Canción del año.

Taylor Swift, la noche de un récord

Taylor Swift también tendrá un papel central en la ceremonia. La artista recibirá el primer Artist Director Honors, un reconocimiento creado este año para destacar la labor de los músicos detrás de cámara.

Con esta estatuilla, Swift se convertirá en la intérprete con más premios en la historia de los VMAs, con un total de 31 trofeos. La cantante suma, además, nueve nominaciones para esta edición.

Otros detalles de la gala