Taylor Swift anuncia cuatro canciones nuevas para The Encore

Los Ángeles, Estados Unidos.- Taylor Swift anunció este miércoles que lanzará cuatro canciones nuevas en el álbum extendido The Life of a Showgirl: The Encore , que estará disponible el viernes 25 de septiembre.

En redes sociales, Swift compartió una fotografía en la que aparece con un vestido dorado y tacones altos frente a un telón de teatro, acompañada del nombre del álbum en color naranja, uno de los elementos que caracterizó el concepto visual de The Life of a Showgirl (2025).

La cantante también explicó que escribió las canciones en un viaje a Suecia en el que buscaba celebrar con sus colaboradores Max Martin y Shellback, que su álbum había tenido el mejor debut de la historia para un disco.

"En realidad, solo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que estábamos viviendo, pero había un estudio allí e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones", apuntó.

"Espero que les encanten, porque nacieron de la pura gratitud por su entusiasmo y celebración del álbum que hicimos", añadió.

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Un día antes la intérprete de Blank Space había sorprendido a sus seguidores con una cuenta regresiva que anticipaba el lanzamiento del sencillo Patient Zero para el mismo viernes.