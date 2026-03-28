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Taylor Swift más enamorada que nunca en los iHeartRadio Awards 2026

La cantante estadounidense dominó en la premiación con siete reconocimientos, en una noche donde agradeció no solo a sus fans, sino también a su prometido Travis Kelce

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 11:41
Taylor Swift más enamorada que nunca en los iHeartRadio Awards 2026

La pareja vive su mejor momento, algo que también se refleja en el último disco de Taylor Swift.

 Foto: Instagram de Travis Kelce

Los Ángeles, Estados Unidos.- Taylor Swift vivió una noche histórica en los iHeartRadio Music Awards 2026, donde se consolidó como la gran ganadora al llevarse siete premios, incluyendo Álbum pop del año por The Life of a Showgirl.

Pero la noche no estuvo marcada solo por el triunfo profesional, ya que la cantante, en su discurso, le dedicó palabras de agradecimiento a su prometido, Travis Kelce.

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La intérprete ganó siete premios en total, incluyendo Mejor álbum pop por The Life of a Showgirl y Artista del año, por lo que ya acumula 41 iHeartRadio Music Awards.

Pero el punto emocionante de la noche fue cuando Swift dijo que si su álbum se siente "muy feliz y confiado y libre", es porque así se siente todos los días de su vida gracias a su prometido, "que está aquí también”, lo que provocó la ovación del público.

Cabe mencionar que Swift y Kelce no habían aparecido antes en ningún evento de esta categoría, a dos años de su relación y tras conocerse su compromiso, este es su debut en una alfombra roja.

Es tradición en la propuesta musical de la cantante que sus rupturas amorosas marquen el tono de sus canciones, pero esta vez su propuesta musical ha reflejado el momento que vive, y que se ubica a un extremo diferente de sus experiencias amorosas previas.

Además de reconocer a su pareja, Swift agradeció a sus seguidores por inspirar la energía del disco y por convertir sus canciones en éxitos globales.

De esta manera Taylor Swift reafirmó su dominio en una industria musical que le ha dado ya muchos reconocimientos, pero este se percibe diferente por la etapa personal que vive y que la hace sentirse más plena que nunca.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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