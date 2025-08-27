Travis Kelce y su canción favorita del nuevo álbum de Taylor Swift

Los Ángeles, Estados Unidos.- La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar, y esta vez ha sido el propio jugador de los Kansas City Chiefs quien puso a la “Swiftie-sfera” a especular.

Durante el más reciente episodio de su pódcast New Heights, que ha salido a relucir tras la noticia del compromiso entre ambas estrellas, Kelce confesó cuál es su canción favorita del nuevo álbum de Taylor, The Life of a Showgirl. Presionado por su hermano Jason, Travis primero bromeó asegurando que no podía elegir, porque "no era un político", pero al final terminó revelando que su favorita, al menos por ahora, es Opalite. Según contó, cada vez que suena no puede evitar moverse y dejarse llevar por el ritmo. La elección no pasó desapercibida entre los seguidores de la cantante, quienes han señalado que este tema podría tener un guiño hacia la relación de Taylor con el deportista.

En la tradición swiftie, cada detalle tiene un significado oculto, y Opalite no sería la excepción: muchos fans creen que la canción refleja la etapa de brillo, novedad y energía que la pareja estaría viviendo. Aunque Kelce no profundizó en la razón detrás de su preferencia, su confesión bastó para que los fanáticos enlazaran la elección con su historia de amor. En redes sociales abundan los comentarios que aseguran que Travis no solo es el compañero sentimental de Taylor, sino también su mayor admirador musical. Con esta revelación, los Swifties refuerzan la idea de que la relación entre ambos no solo inspira titulares, sino también parte del universo creativo que Taylor plasma en su música.

El fan #1 de Swift

Más allá de ser su pareja, Travis Kelce se ha mostrado como un verdadero fan de la música de Taylor Swift.