Donald Trump a Taylor Swift tras su compromiso con Travis Kelce: "Es una persona fantástica"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, sorprendió al desear suerte a Taylor Swift y Travis Kelce tras anunciar su compromiso, pese a sus críticas previas a la cantante

  • 26 de agosto de 2025 a las 17:31
1 de 10

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó suerte a Taylor Swift y al jugador de fútbol americano Travis Kelce, poco después de que anunciaran su compromiso.

 Fotos: Cortesía redes sociales | EFE
2 de 10

"Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte", expresó Trump.

 Foto: EFE
3 de 10

El mandatario fue consultado pocos minutos después de que Swift y Kelce anunciaran en una publicación en Instagram su compromiso, después de llevar juntos desde 2023.

 Foto: EFE
4 de 10

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan", escribió la cantante en sus redes sociales anunciando su compromiso.

 Foto: EFE
5 de 10

Esta declaración del mandatario sorprendió porque él mismo ha escrito en su red social Truth Social en varias ocasiones que odia a Swift.

 Foto: redes sociales
6 de 10

"¡ODIO A TAYLOR SWIFT!", compartió en septiembre del año pasado.

 Foto: EFE
7 de 10

El rechazo de Trump a Swift viene a raíz de una publicación de la cantante en apoyo a la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris, que era la rival del ahora mandatario en las elecciones de noviembre del pasado 2024.

 Foto: redes sociales
8 de 10

El mandatario, que poco antes había dicho que era "inusualmente hermosa" pero "liberal", compartió imágenes falsas en las que hacía ver que la cantante y sus fans le apoyaban en la carrera a la Casa Blanca.

 Foto: redes sociales
9 de 10

Sin embargo, Swift aseguró que se trataba de imágenes generadas por inteligencia artificial y ahí pareció desatarse la animadversión del presidente.

 Foto: redes sociales
10 de 10

La noticia del compromiso llega poco después del anuncio de su próximo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl', que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial 'The Eras Tour'.

 Foto: redes sociales
