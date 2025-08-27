Sencilla y emotiva: ¿Cómo fue la pedida de mano de Travis Kelce a Taylor Swift?

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce se volvió tendencia en redes sociales. Los seguidores de la cantante han querido saber cada detalle de la propuesta de matrimonio, por lo que el padre de la estrella de la NFL compartió ¿cómo fue la petición de mano?
Según Ed Kelce, padre de Travis, su hijo le pidió matrimonio a la famosa cantante en el jardín de su casa, dos semanas antes de hacerse público el anuncio de su compromiso.
Kelce, describió que el momento fue "íntimo y espontáneo", sin un gran evento ni grandes ceremonias, solo los dos antes de una cena.
El progenitor mencionó que Travis tenía pensado pedir la mano a Swift en otra fecha, pero aprovechó el hermoso momento que estaban viviendo para pedirle matrimonio.
. “Él iba a esperar hasta esta semana. Creo que ella ya estaba un poco ansiosa, pero planeaba posponerlo para hacer algo grande, algún evento especial”, dijo en una entrevista para News 5.
Asimismo, Ed Kelce mencionó que le aconsejó a su hijo que el valor del momento radicaba en el acto de pedir la mano y no en el entorno. “Puedes hacerlo en cualquier lugar que lo haga especial... cuando te arrodillas y le pides que se case contigo”.
Según relató Kelce, la propuesta ocurrió cuando el receptor de la Chiefs de Kansas la invitó al patio de su casa con la excusa de tomar una copa de vino. En ese momento, sin previo aviso, el deportista le hizo la pregunta.
. El padre del jugador, mencionó que ambos consideraron que el momento fue "hermoso" y que tras comprometerse, ambos dieron la noticia a sus familias a través de videollamadas.
La pareja confirmó que se comprometieron el martes 26 de agosto en una publicación en Instagram. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.
Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el pódcast 'New Heights' que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.
Su compromiso se produce con el anuncio de su próximo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl', que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial 'The Eras Tour'.
El padre del jugador reconoció que tanto él como Scott Swift, progenitor de la cantante, habían animado durante semanas a Travis a formalizar la relación.