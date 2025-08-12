Taylor Swift anuncia su duodécimo álbum: ¿cuándo llegará?

Pensilvania, Estados Unidos.- La cantante estadounidense Taylor Swift ha anunciado que publicará próximamente, aún sin precisar la fecha, un nuevo disco, su duodécimo: The Life of a Showgirl.
El título del álbum fue anunciado en un podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, mientras, de forma simultánea, la página web de la cantante hacia efectiva la posibilidad de "pre compra" antes del próximo 13 de octubre, aunque precisa que "esa no es la fecha del lanzamiento", que tiene que ser confirmada.
En el video publicado en las redes sociales, Swift aparece con su novio mientras participa en el podcast que éste realiza junto a su hermano Jason.
En el video se ve cómo Swift saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice "este es mi nuevo álbum", aunque no da ninguna otra información al respecto.
Se espera que la artista pueda dar más detalles de este próximo proyecto en nuevas ediciones de New Heights, como se titula el podcast de su novio Travis.
The Life of a Showgirl es el primer disco desde que Swift concluyó su gira Eras Tour.
Antecedente
El decimoprimer álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, que fue publicado el pasado año, fue un éxito monumental.
El álbum más pre-guardado y con más reproducciones en su día de lanzamiento en la historia de Spotify; también rompió récords en Amazon Music Wikipedia.
Debutó en el #1 del Billboard 200 con un impacto prolongado, manteniéndose en esa posición 17 semanas y convirtiéndose en el disco más vendido y consumido globalmente en 2024.
Logró otro hito histórico: todas las canciones debutaron simultáneamente en el Billboard Hot 100, ocupando los primeros 14 lugares, extendiendo su dominio al top femenino histórico.