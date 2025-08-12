Taylor Swift anuncia su duodécimo álbum: ¿cuándo llegará?

Pensilvania, Estados Unidos.- La cantante estadounidense Taylor Swift ha anunciado que publicará próximamente, aún sin precisar la fecha, un nuevo disco , su duodécimo: The Life of a Showgirl.

El título del álbum fue anunciado en un podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, mientras, de forma simultánea, la página web de la cantante hacia efectiva la posibilidad de "pre compra" antes del próximo 13 de octubre, aunque precisa que "esa no es la fecha del lanzamiento", que tiene que ser confirmada.

En el video publicado en las redes sociales, Swift aparece con su novio mientras participa en el podcast que éste realiza junto a su hermano Jason.

En el video se ve cómo Swift saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice "este es mi nuevo álbum", aunque no da ninguna otra información al respecto.