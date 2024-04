Taylor Swift lanza ‘The Tortured Poets Department’, su álbum más reciente

Los fans habían relacionado el título del disco (en español “Departamento de los Poetas Torturados”) con su ex, el actor británico Joe Alwyn, con quien estuvo desde 2016 hasta el año pasado.

Alwyn (“La Favorita”) y su colega Paul Mescal (“Normal People”) revelaron en 2022 que tenían un chat grupal titulado “The Tortured Man Club” (El Club del Hombre Torturado).

Entre los títulos de las canciones figuran “Down Bad”, “So Long, London”, “I Can Fix Him (No Really I Can)” y “The Smallest Man Who Ever Lived.”

Post Malone y Florence + The Machine participan en las canciones “Fortnight” y “Florida!!!”, respectivamente.