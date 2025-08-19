Regina Murguía, integrante de JNS, inicia tratamiento contra el cáncer de colón

Regina Murguía, integrante de la agrupación JNS (anteriormente conocida como Jean) compartió con sus seguidores que inició un tratamiento contra el cáncer, semanas después de haber sido operada del colon.
En julio la cantante compartió con sus seguidores que tras una revisión médica de rutina se le detectaron pólipos intestinales que tras hacerles una biopsia resultaron ser cancerígenos.
Murguía se sometió a un procedimiento en Mérida, Yucatán. Según sus compañeras, la rápida detección de los pólipos permitió eliminar el tumor a tiempo.
La artista, tras la cirugía, compartió con sus seguidores que renació. "Hace poco pasé por una cirugía importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí ha sido profundamente transformador. Hoy me siento renaciendo, volviendo a abrazar la vida con más fuerza, con más conciencia, con más amor por mí y por lo que REALMENTE importa", escribió el pasado 19 de julio junto a esta imagen de ella en recuperación.
La cantante reveló que después de su cumpleaños 40 informó que había recibido su primer tratamiento contra el cáncer de colón, además agradeció las muestras de cariño.
“Cumplí 40 años. Todo está cambiando. Hoy fue mi primera radioterapia rodeada de amor y de apoyo. Gracias vida por mandarme retos fuertes, pero también por mandarme fortaleza y ángeles que siento como un ejército cuidándome. Gracias”, publicó en una de sus historias de Instagram.
Aunque la cantante no se ha pronunciado sobre el cáncer de colón, el tratamiento de radioterapia confirmó su diagnóstico. Cabe mencionar que la American Cancer Society recomienda que en este tipo de enfermedad, la radioterapia completa la cirugía para reducir el riesgo de recurrencia, pues se utiliza para eliminar células cancerígenas residuales en el organismo.
Cabe mencionar que pese haber iniciado su tratamiento, Regina no solo se ha enfocado en su recuperación, también ha retomado su carrera junto a sus compañeras de JNS -Angie Taddei y Melissa López-.
Regina Murguía Payes nació en la Ciudad de México el 14 de agosto de 1985.
Se hizo conocida tras integrarse al grupo juvenil Jeans, hoy conocido como JNS, en 2001.
Regina también incursionó en la actuación al formar parte de telenovelas como "La mujer de Judas", "Quiéreme tonto" y "Secretos del alma".
El cáncer no es el único problema de salud que ha enfrentado la cantante, ya que en 2016 perdió la audición en un oído tras una cirugía fallida para corregir una otosclerosis, enfermedad hereditaria del oído medio. Este diagnóstico no la alejó de los escenarios.