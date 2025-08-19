Olimpia empata ante el Águila y roza clasificación a siguiente fase de Copa Centroamericana

San Miguel, El Salvador - El CD Águila empató 2-2 ante el Olimpia por la cuarta fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf en la cancha del estadio Juan Francisco Barraza.

El equipo de Eduardo Espinel fue superado por los locales, pero no fueron efectivos ante las grandes oportunidades que gozaron.



El invitado no tardó mucho en el partido, fue Darwin Cerén que puso a ganar a los locales tras una mala salida de Edwin Rodríguez que le permitió a Tomás Granitto quitarle el balón y pasarla a Mauro Caballero que asistió de primera al goleador.

Olimpia tuvo una reacción rápida tras un fallo defensivo del Águila, saque con las manos de Espine, Yustin la buscó, pero no llegó, leve desvío de los guanacos para que llegara en el segundo poste Jerry Bengtson solo a cerrar. La defensa se fue al primer poste y no se percataron que el veterano delantero cerraba solo y no perdonó.

Águila gozaba de más oportunidades, pero no aprovechaban. Fue hasta el minuto 70 que volvió a derrotar la portería que cubrió Edrick Menjívar tras un tiro de esquina que aprovechó de taco Mauro Caballero para mandarla a guardar. Los 'Melenudos' no bajaron los brazos, en los últimos minutos mostró un mejor nivel y ocho minutos más tarde Bengtson se la sirve a Jorge Benguché que giró y se abre espacio para soltar bombazo de derecha y cruzar la portería. Con este empate el Águila se queda con cuatro puntos, Olimpia llega a siete. Todo se define en la última jornada para estos clubes. Los de El Salvador van por el milagro.

