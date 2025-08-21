Exjugador de Olimpia y de la Selección refuerza a los tiktokers vs El Salvador

Una tremenda sorpresa se dio este día en el entreno de la selección de tiktokers de Honduras de cara al juego vs El Salvador y es que un exjugador del Olimpia y de la Selección Nacional será el refuerzo de lujo. ¿De quién se trata?
En primera instancia hay que decir que la selección de tiktokers de El Salvador entrenó la tarde este día en el Estadio Olímpico Metropolitano.
Los tiktokers de El Salvador ganaron la ida 3-2, aunque contaron con tres jugadores que han sido profesionales, uno de ellos en el fútbol playa y representando a El Salvador.
De su lado, los tiktokers de Honduras entrenaron en el engramillado del Estadio Morazán, sede del cotejo este viernes a las 6:00 PM.
Hubo una sorpresa y es que el refuerzo que tendrán los tiktokers de Honduras es Wilfredo Barahona, quien fue lateral campeón con Olimpia, además de militar en varios clubes de Liga Nacional y en la Bicolor.
Wilfredo Barahona se unió este día a los trabajos que son encabezados por Ramón Maradiaga, DT campeón en Honduras y a nivel centroamericano.
Barahona también hace contenido de TikTok y fue aceptado en el listado, el cual fue confeccionado por Supremo.
En estas postales se ve a Wilfredo Barahona entrenando con los demás tiktokers de Honduras. Este viernes iniciaría de titular.
La selección de tiktokers de Honduras espera ganar en el encuentro de este viernes donde se esperan más de 15 mil personas en el Morazán de San Pedro Sula.
El entreno de los tiktokers fue a puerta cerrada, pero se conoció que el refuerzo estelar será Wilfredo Barahona.