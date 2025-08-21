  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Exjugador de Olimpia y de la Selección refuerza a los tiktokers vs El Salvador

Un exjugador del Olimpia, Real España y la Selección Nacional de Honduras es el refuerzo de los tiktokers vs El Salvador... ¡No es Costly!

  • 21 de agosto de 2025 a las 16:52
Exjugador de Olimpia y de la Selección refuerza a los tiktokers vs El Salvador
1 de 10

Una tremenda sorpresa se dio este día en el entreno de la selección de tiktokers de Honduras de cara al juego vs El Salvador y es que un exjugador del Olimpia y de la Selección Nacional será el refuerzo de lujo. ¿De quién se trata?

 Fotos: Arturo Nolasco/Mauricio Ayala - El Heraldo
Exjugador de Olimpia y de la Selección refuerza a los tiktokers vs El Salvador
2 de 10

En primera instancia hay que decir que la selección de tiktokers de El Salvador entrenó la tarde este día en el Estadio Olímpico Metropolitano.

Fotos: Arturo Nolasco/Mauricio Ayala - El Heraldo
Exjugador de Olimpia y de la Selección refuerza a los tiktokers vs El Salvador
3 de 10

Los tiktokers de El Salvador ganaron la ida 3-2, aunque contaron con tres jugadores que han sido profesionales, uno de ellos en el fútbol playa y representando a El Salvador.

Fotos: Arturo Nolasco/Mauricio Ayala - El Heraldo
Exjugador de Olimpia y de la Selección refuerza a los tiktokers vs El Salvador
4 de 10

De su lado, los tiktokers de Honduras entrenaron en el engramillado del Estadio Morazán, sede del cotejo este viernes a las 6:00 PM.

Fotos: Arturo Nolasco/Mauricio Ayala - El Heraldo
Exjugador de Olimpia y de la Selección refuerza a los tiktokers vs El Salvador
5 de 10

Hubo una sorpresa y es que el refuerzo que tendrán los tiktokers de Honduras es Wilfredo Barahona, quien fue lateral campeón con Olimpia, además de militar en varios clubes de Liga Nacional y en la Bicolor.

Fotos: Arturo Nolasco/Mauricio Ayala - El Heraldo
Exjugador de Olimpia y de la Selección refuerza a los tiktokers vs El Salvador
6 de 10

Wilfredo Barahona se unió este día a los trabajos que son encabezados por Ramón Maradiaga, DT campeón en Honduras y a nivel centroamericano.

Fotos: Arturo Nolasco/Mauricio Ayala - El Heraldo
Exjugador de Olimpia y de la Selección refuerza a los tiktokers vs El Salvador
7 de 10

Barahona también hace contenido de TikTok y fue aceptado en el listado, el cual fue confeccionado por Supremo.

Fotos: Arturo Nolasco/Mauricio Ayala - El Heraldo
Exjugador de Olimpia y de la Selección refuerza a los tiktokers vs El Salvador
8 de 10

En estas postales se ve a Wilfredo Barahona entrenando con los demás tiktokers de Honduras. Este viernes iniciaría de titular.

Fotos: Arturo Nolasco/Mauricio Ayala - El Heraldo
Exjugador de Olimpia y de la Selección refuerza a los tiktokers vs El Salvador
9 de 10

La selección de tiktokers de Honduras espera ganar en el encuentro de este viernes donde se esperan más de 15 mil personas en el Morazán de San Pedro Sula.

Fotos: Arturo Nolasco/Mauricio Ayala - El Heraldo
Exjugador de Olimpia y de la Selección refuerza a los tiktokers vs El Salvador
10 de 10

El entreno de los tiktokers fue a puerta cerrada, pero se conoció que el refuerzo estelar será Wilfredo Barahona.

Fotos: Arturo Nolasco/Mauricio Ayala - El Heraldo
Cargar más fotos