¿Cómo se prepara "La Bicha Catracha" para ser pomponera de la selección de tiktokers?

Fredy Rodríguez, más conocido como "La Bicha Catracha", está listo para debutar como pomponera de la selección de tiktokers hondureños, liderada por Lester Cardona, más conocido como 'Supremo', de cara al encuentro futbolístico contra los creadores de contenido salvadoreños. ¿Cómo se está preparando? Esto dijo.
La Bicha Catracha, quien arribó al país tras un viaje a México, manifestó que se encuentra con mucha emoción por haber sido invitada por Supremo a formar parte del grupo de pomponeras que animará al equipo durante el partido que se realizará este viernes 22 de agosto en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.
"Estoy bien emocionada, la verdad, hoy venimos a práctica. Vamos a estar todo el día en la concentración, pero dentro de práctica, para estar listas para este viernes y darlo todo por el todo", inició diciendo La Bicha Catracha ante las cámaras de EL HERALDO.
Asimismo, destacó el apoyo de los hondureños ante la invitación de asistir a un evento creado por "influencers".
"Lo que me encanta del pueblo hondureño es la respuesta que tienen, que se suman, que apoyan, que comparten... y estamos muy orgullosos porque ustedes saben que los tiktokers somos como los mal vistos, que no hacemos algo bueno", agregó Rodríguez.
"Siento que el entretenimiento que se está llevando a cabo gracias al evento que está realizando Supremo y su equipo, más la inclusión de nosotros los creadores de contenido, se está viendo muy bonito, la gente lo está disfrutando y creo que ese día lo van a disfrutar aún más", afirmó.
Por otra parte, La Bicha Catracha aseveró que seguirá entrenando con el grupo de pomponeras, para dar un espectáculo digno del evento.
Además de Rodríguez, en el grupo de pomponeras estarán: Nicky Escobar, Betanco, Majo Ramírez, La Oruga, Rackyminchi, Nicolle Reyes, Anfer Gergar y Kelia Amaya.
El duelo deportivo entre tiktokers hondureños y salvadoreños está pactado para este viernes 22 de agosto en punto de las 6:00 de la tarde.
El evento se realizará en el Estadio Morazán de la ciudad industrial, asegurando un lleno total, pues las entradas para el juego ya se vendieron, según informó el propio Supremo.
Los tiktokers hondureños esperan poder brindar un gran espectáculo, sobre todo el equipo de jugadores que busca imponerse en el partido de vuelta tras la victoria salvadoreña que fue de un 3-2 en el partido de ida.
Mientras tanto, el público en general tiene grandes expectativas para el duelo deportivo entre creadores de contenido, que promete dar un gran espectáculo.