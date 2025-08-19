Diputados concentrados en sus propias pláticas en plena sesión legislativa

En completa indiferencia y cada uno en lo suyo, así fueron captados la noche de este martes los diputados del Congreso Nacional durante la sesión legislativa.
Mientras el diputado Fabricio Sandoval, secretario del Congreso Nacional, daba lectura a un extenso documento, los padres de la Patria hacían cada uno lo suyo, menos poner atención.
Las diputadas en la imagen no solo compartieron un ameno momento sazonado con unas tajadas de plátano saladas, sino por la plática con los nacionalistas Merary Díaz y Eder Mejía.
Los diputados se mantuvieron sin prestar atención durante gran parte de la jornada, independientemente de la bancada a la que pertenecen, mientras la directiva parlamentaria desarrollaba la sesión.
En similar situación fueron captadas las diputadas Iroshka Elvir y Valeska Valenzuela, que no soltaban la conversación.
Lo que sea que hayan estado platicando acaparó su atención por largos minutos.
Compartiendo churros y uno que otro buen "chismecito", los parlamentarios fueron captados por la lente de EL HERALDO, bastante "ocupados".
Los únicos que fueron captados en silencio, aunque sumergidos en revisar papeles, fueron la secretaria del Congreso Nacional, diputada Angélica Smith y Luis Redondo, presidente legislativo.
Quien lucía extrañado de lo que le contaba su compañera de bancada Carolina Flores, fue el diputado Edgardo Loucel durante su conversación en plena sesión.
El murmullo imperaba en el hemiciclo debido a las distintas pláticas entre los diputados, mientras al fondo se alcanzaba a escuchar la lectura del diputado Sandoval.