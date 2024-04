Lista de canciones de ‘The Tortured Poets Department’ de Taylor Swift

ESTADOS UNIDOS.- El viernes 19 de abril se estrena el undécimo álbum de Taylor Swift llamado “The Tortured Poets Department” con el lema “All’s fair in love and poetry”.

El álbum cuenta con 16 canciones de pura emoción, con cada pista cuidadosamente seleccionada para llevar al oyente a un viaje a través de los altibajos del amor y la pérdida.

-Fortnight (Feat. Post Malone)

- The Tortures Poets Deparment

- My Boy Only Breaks His Favorite Toys

- Down Bad- So Long, London

- But Daddy I Love Him

- Fresh Out The Slammer

- Florida!!!! (feat. Florence + The Machine)

- Guilty as Sin?

- Who’s Afraid of Little Old Me?

- I Can Fix Him (No Really I Can)

- loml

- The Smallest Man Who Ever Lived

- The Alchemy- Clara Bow

Además, la cantante ha anunciado cuatro variantes del álbum, cada una con una pista extra única: “The Manuscript, The Bolter, The Albatross y The Black Dog”.