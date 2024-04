Disco de Beyoncé acapara el primer puesto en el ránking de Billboard

Beyoncé ya había liderado la lista Billboard con los discos Dangerously in Love (2003), B’Day (2006), I Am... Sasha Fierce (2008), “4” (2011), Beyonce (2013), Lemonade (2016) y Renaissance (2022).

Hace una semana, Queen B fue tendencia por su discurso en los premios iHeartRadio, en donde agradeció a Stevie Wonder por tocar la armónica en su versión del clásico Jolene, de Dolly Parton.

“Muchas gracias Stevie, te amo. Te amo y te honro. Quiero agradecerles por abrir un camino para todos nosotros”, inició.

“Me siento honrada de recibir este reconocimiento de tu parte, Stevie Wonder. Siempre que alguien me pregunta si hay alguien a quien pueda escuchar por el resto de mi vida, siempre eres tú. Así que gracias, Dios los bendiga”, continuó la artista.

A esto, el intérprete de I Just Called to Say I Love You respondió: “Quiero agradecerles por motivar al mundo a ser un lugar mejor”.

”Gracias por tocar la armónica en Jolene”, agregó la intérprete estadounidense al presentar un pequeño vistazo sobre el proceso detrás de la reinvención del clásico de 1973.