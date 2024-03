Con Doctor (Work It Out) Miley Cyrus extiende su reinado musical

La originaria de Tennessee anunció un nuevo sencillo en puerta, con fecha de estreno incluida y una colaboración más que inesperada. Doctor (Work it Out) llegó a las plataformas musicales hoy 1 de marzo, en compañía del también cantante estadounidense Pharrell Williams.

TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS.- Si 2023 fue el año de Miley Cyrus , este 2024 no puede presentarse como menos que un sucesor digno. Es decir, el reinado iniciado con Flowers planea extenderse a través de nuevos proyectos en la carrera de la diva del pop.

Según Rolling Stone, la canción estaba destinada a aparecer en el álbum Bangerz, que Miley lanzó en 2013, pero no pasó el corte final. Ahora, casi 11 años después, los dos artistas sorprenden al revivir este tema, cuya campaña inició inmediatamente después de que la cantante ganara sus primeros dos Grammys.

En la publicación de Miley se puede ver, además, la que en un principio será la portada de Doctor (Work it Out).

Y aunque la noticia ha revolucionado las redes sociales, este breve adelanto publicado por la cantante pop no fue el primero en salir a la luz. El propio Pharrell tocó esta pieza durante el desfile de Luis Vuitton en París del pasado mes de enero, antes de que el resurgimiento del sencillo fuera un hecho oficial.

Pharrell Williams, especialmente reconocido por su icónica canción Happy, que se coló en las principales listas de reproducción alrededor de 2013 justo en el momento en que Miley y él planeaban lanzar esta colaboración por primera vez, también se suma a la promoción de Doctor (Work it Out).

Cabe mencionar también que ambas estrellas estadounidenses trabajaron juntas hace 10 años, cuando el tema Come Get It Bae (2014) se introdujo en la industria