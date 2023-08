Miley Cyrus promociona Used To Be Young mientras celebra los 10 años de Bangerz

TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS.- Miley Cyrus ha enviado ondas de emoción entre sus fanáticos al insinuar lo que parece ser un nuevo lanzamiento musical.



Se rumorea que la cantante está preparando la llegada de su siguiente sencillo, titulado Used To Be Young (“Solía ser joven”). La noticia llega en medio de la conmemoración de los 10 años de su álbum revolucionario Bangerz (2013).



La reciente y viral propagación de misteriosos carteles en Francia, que presentan una imagen en blanco y negro de Cyrus acompañada por letras emblemáticas de sus éxitos anteriores, como Party in the USA, Wrecking Ball y The Climb ha capturado la atención.



Sin embargo, lo que ha intrigado aún más a los seguidores de la exchica Disney es la adición del título Used To Be Young en los promocionales que poco después también han aparecido en Bruselas, Bélgica.



Dicha revelación ha desatado especulaciones y entusiasmo en igual medida. Los fans están ansiosos por escuchar lo nuevo de la talentosa artista estadounidense, quien ha demostrado su capacidad de reinventarse y experimentar con diferentes géneros a lo largo de su carrera.