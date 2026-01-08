  1. Inicio
¿De qué falleció James Ransone? Confirman la causa de muerte del actor de "It: Capítulo dos"

James Ransone, actor de The Wire e "It: Capítulo dos", falleció en diciembre en Los Ángeles. Tras concluir la investigación forense, las autoridades confirmaron la causa de su muerte

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 16:40
¿De qué falleció James Ransone? Confirman la causa de muerte del actor de It: Capítulo dos
1 de 12

La muerte de James Ransone, ocurrida el 19 de diciembre en Los Ángeles, fue confirmada días después mientras las autoridades avanzaban en la investigación que finalmente permitió esclarecer las causas exactas del deceso.

 Foto: Shutterstock
2 de 12

El certificado de defunción obtenido por People confirmó que la causa fue suicidio por ahorcamiento, según la investigación realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

 Foto: Cortesía | Warner Bros.
3 de 12

Nacido en Baltimore, Maryland, Ransone se formó en el teatro antes de consolidar una trayectoria sostenida en televisión y cine.

 Foto: Cortesía | Warner Bros.
4 de 12

Alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de Chester Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire, un papel que marcó un punto de inflexión en su carrera.

 Foto: Cortesía | Warner Bros.
5 de 12

Su filmografía incluyó producciones de alto perfil como "It: Capítulo dos" y "El teléfono negro".

 Foto: Cortesía | Warner Bros.
6 de 12

Además de participaciones en series como Law & Order, Hawaii Five-0 y Generation Kill.

 Foto: Shutterstock
7 de 12

Su trabajo fue valorado por la construcción de personajes complejos y una presencia escénica contenida.

 Foto: Shutterstock
8 de 12

Tras conocerse su muerte, actores, técnicos y seguidores expresaron mensajes de pesar en redes sociales, subrayando su profesionalismo y cercanía en los rodajes.

 Foto: Shutterstock
9 de 12

La despedida pública se centró en su legado artístico más que en las circunstancias del deceso.

 Foto: Cortesía | Warner Bros.
10 de 12

Su esposa, Jamie McPhee, compartió un mensaje en el que recordó la vida familiar que construyeron junto a sus hijos Jack y Violet.

 Foto: Shutterstock
11 de 12

Además de, por supuesto, pedir respeto y acompañamiento para la familia durante el proceso de duelo.

 Foto: Cortesía redes sociales
12 de 12
