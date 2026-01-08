Doce años sin Mónica Spear: Así fue el crimen que estremeció a Venezuela

El calendario marca una fecha que remite a un suceso aún presente en la conversación pública latinoamericana. Hace 12 años, Mónica Spear, Miss Venezuela 2004 y actriz reconocida, fue asesinada junto a su esposo en un hecho que conmocionó al país.
El 6 de enero de 2014, Spear y su esposo Henry Thomas Berry regresaban por carretera tras unos días de descanso en su tierra natal.
El trayecto se interrumpió en la autopista Valencia Puerto Cabello, a la altura del sector El Cambur, en el estado Carabobo, cuando el vehículo en el que se desplazaban sufrió, supuestamente, un percance en sus neumáticos y debió ser auxiliado por una grúa.
Mientras esperaban, fueron interceptados por delincuentes armados.
Lo que comenzó como un presunto asalto derivó en un ataque con armas de fuego. Spear, de 29 años, recibió múltiples disparos en el glúteo, la pierna y el brazo derecho. Berry, de 39, fue alcanzado por un proyectil en el pecho. Ambos murieron en el lugar.
La hija de la pareja, Maya, entonces de cinco años, sobrevivió con una herida en la pierna. Fue trasladada a un centro de salud en Puerto Cabello y luego a Caracas para continuar su atención médica.
Tras el crimen, quedó bajo el cuidado de sus abuelos maternos en Estados Unidos y más adelante fue adoptada legalmente por su tío y su esposa.
La modelo residía en Miami y había viajado a Venezuela para celebrar el Año Nuevo y concretar un breve periodo de descanso antes de iniciar un proyecto cinematográfico.
Además de su título como Miss Venezuela 2004, su carrera incluía roles protagónicos en producciones como "Mi prima Ciela", "Calle luna, calle sol", "La mujer perfecta", "Flor Salvaje" y "Pasión prohibida".
Las investigaciones permitieron identificar a los responsables.
Gerardo José Contreras Álvarez, alias "El Gato", señalado como autor del disparo que causó la muerte de Spear, fue detenido en 2015 y condenado a 26 años de prisión. También fueron sentenciados Jean Carlos Colina Alcalá, Nelfren Jiménez y José Gregorio Ferreira.
Aunque el móvil apuntaba a un robo, los cuerpos de Spear y Berry fueron encontrados con todas sus pertenencias. Ambos fueron sepultados en el Cementerio del Este, en Caracas, en medio de una conmoción que trascendió fronteras.