Doce años sin Mónica Spear: Así fue el crimen que estremeció a Venezuela

Aunque el móvil apuntaba a un robo, los cuerpos de Mónica Spear y su esposo Henry Thomas Berry fueron encontrados con todas sus pertenencias

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 17:40
El calendario marca una fecha que remite a un suceso aún presente en la conversación pública latinoamericana. Hace 12 años, Mónica Spear, Miss Venezuela 2004 y actriz reconocida, fue asesinada junto a su esposo en un hecho que conmocionó al país.

Foto: Instagram | @monicaspear
El 6 de enero de 2014, Spear y su esposo Henry Thomas Berry regresaban por carretera tras unos días de descanso en su tierra natal.

 Foto: Instagram | @monicaspear
El trayecto se interrumpió en la autopista Valencia Puerto Cabello, a la altura del sector El Cambur, en el estado Carabobo, cuando el vehículo en el que se desplazaban sufrió, supuestamente, un percance en sus neumáticos y debió ser auxiliado por una grúa.

 Foto: Instagram | @monicaspear
Mientras esperaban, fueron interceptados por delincuentes armados.

 Foto: Instagram | @monicaspear
Lo que comenzó como un presunto asalto derivó en un ataque con armas de fuego. Spear, de 29 años, recibió múltiples disparos en el glúteo, la pierna y el brazo derecho. Berry, de 39, fue alcanzado por un proyectil en el pecho. Ambos murieron en el lugar.

 Foto: Instagram | @monicaspear
La hija de la pareja, Maya, entonces de cinco años, sobrevivió con una herida en la pierna. Fue trasladada a un centro de salud en Puerto Cabello y luego a Caracas para continuar su atención médica.

 Foto: Instagram | @monicaspear
Tras el crimen, quedó bajo el cuidado de sus abuelos maternos en Estados Unidos y más adelante fue adoptada legalmente por su tío y su esposa.

 Foto: Instagram | @monicaspear
La modelo residía en Miami y había viajado a Venezuela para celebrar el Año Nuevo y concretar un breve periodo de descanso antes de iniciar un proyecto cinematográfico.

 Foto: Instagram | @monicaspear
Además de su título como Miss Venezuela 2004, su carrera incluía roles protagónicos en producciones como "Mi prima Ciela", "Calle luna, calle sol", "La mujer perfecta", "Flor Salvaje" y "Pasión prohibida".

 Foto: Instagram | @monicaspear
Las investigaciones permitieron identificar a los responsables.

 Foto: Instagram | @monicaspear
Gerardo José Contreras Álvarez, alias "El Gato", señalado como autor del disparo que causó la muerte de Spear, fue detenido en 2015 y condenado a 26 años de prisión. También fueron sentenciados Jean Carlos Colina Alcalá, Nelfren Jiménez y José Gregorio Ferreira.

 Foto: Archivo | EFE
Aunque el móvil apuntaba a un robo, los cuerpos de Spear y Berry fueron encontrados con todas sus pertenencias. Ambos fueron sepultados en el Cementerio del Este, en Caracas, en medio de una conmoción que trascendió fronteras.

 Foto: Archivo | EFE
