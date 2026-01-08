Jennifer Garner sobre sudivorcio de Ben Affleck: "Una familia dejaba de existir"

Jennifer Garner decidió poner palabras a una etapa que marcó su vida personal y familiar. Sin estridencias ni reproches, la actriz habló abiertamente de su divorcio de Ben Affleck y del proceso interno que atravesó tras el fin de su matrimonio.
En una entrevista con Marie Claire UK, la protagonista de 13 Going on 30 explicó que la dificultad principal no estuvo en la exposición pública ni en las versiones externas, sino en asumir la disolución de una estructura familiar que había definido su cotidianidad durante años.
“Lo verdaderamente difícil fue aceptar que una familia dejaba de existir tal como la conocía”, expresó Garner, quien estuvo casada con Affleck durante una década.
Según relató, el impacto fue más profundo de lo que suele percibirse desde fuera, porque implicó la pérdida de una convivencia compartida que iba más allá del vínculo sentimental.
La actriz profundizó en ese quiebre emocional al señalar que el duelo no se limitó a la separación.
“Lo difícil fue la realidad. La ruptura de una familia fue lo difícil. Perder una verdadera relación y amistad fue lo difícil”, añadió, al describir un proceso que necesitó tiempo, apoyo cercano y una reconstrucción personal paulatina.
Garner también habló de su presente como madre, en un momento en el que sus hijos transitan la adolescencia y la adultez temprana.
Subrayó la importancia de acompañar sin invadir y de preservar la intimidad familiar frente al ruido externo.
“No me sirve de nada escuchar chismes sobre mí ni sobre nadie más, mucho menos sobre mis hijos, así que no lo hago”, afirmó.
A pesar de la separación formalizada en 2018, Garner y Affleck han mantenido una relación basada en el respeto y la cooperación.
Ambos han reiterado que su prioridad es el bienestar de sus tres hijos, lo que les ha permitido construir una dinámica de coparentalidad estable y alejada de confrontaciones públicas.
Con el paso del tiempo, la actriz ha señalado que ese proceso, aunque doloroso, derivó en una forma distinta de vínculo, sostenida por la responsabilidad compartida. Affleck, a su vez, ha reconocido públicamente el papel fundamental de Garner en su vida familiar, una valoración que ha contribuido a preservar un equilibrio discreto y funcional.