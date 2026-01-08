Café Tacvba vs. Spotify: Los motivos detrás de la acusación de la banda y la respuesta oficial

Ciudad de México, México.- Spotify rechazó este jueves que la empresa financie acciones bélicas, como afirmó el vocalista del grupo de rock Café Tacvba, quien pidió a Universal Music y Warner Music México que retiren de dicho servicio el catálogo de la banda, en protesta por la supuesta inversión de la plataforma en guerras. "Respetamos el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra”, explicó la plataforma en un pronunciamiento compartido a EFE. La reacción ocurre luego de que Albarrán publicó el miércoles un videomensaje en sus redes sociales, donde afirmó que la plataforma contraviene su visión artística y su ética, y cuestionó el modelo de reparto de regalías y el uso de inteligencia artificial en la industria musical.

“En días pasados he entregado, de parte de Café Tacvba, una carta, tanto a Universal Music como Warner Music México, solicitándoles que se baje el catálogo de Café Tacvba de la plataforma Spotify”, señaló.

La polémica surgió luego de que Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, anunció en junio pasado una inversión de 700 millones de dólares a través de su compañía personal, Prima Materia, en la empresa europea de defensa Helsing. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Se trata de una firma especializada en software de inteligencia artificial integrado en aviones de combate. Sin embargo, en su postura, Spotify precisó que “Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania”. Albarrán también dijo que uno de los argumentos por los que solicitaba retirar la música de la banda de Spotify se debía a “la publicidad de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos)” que tiene la plataforma. En ese sentido, Spotify afirmó que “actualmente no hay anuncios de ICE” en su contenido y acotó que “la publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del Gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas”.