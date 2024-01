Adiós, Taylor Swift: ¿Universal retirará música de TikTok?

Ambas partes han discutido los términos de un nuevo acuerdo ante el vencimiento hoy del contrato existente, pero el contrato no ha sido renovado .

Sin embargo, conforme las negociaciones avanzaban, dijo Universal, “TikTok intentó intimidarnos para aceptar un acuerdo por menos valor que el anterior , muy lejos del valor justo del mercado y que no refleja su crecimiento exponencial”.

Una persona con conocimiento del tema dijo a AFP que toda la música con licencia de Universal “será removida de TikTok los próximos días, comenzando el 31 de enero”.

Según la fuente, TikTok “tiene acuerdos vigentes con todas los otros sellos disqueros grandes e independientes”.

“TikTok no es una plataforma de streaming musical ny no debe ser tratada como tal”, indicó la fuente, al destacar que los usuarios no pueden tocar canciones completas en TikTok y que tienen un tope de 60 segundos de música en sus videos.