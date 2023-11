Muere “Mamita”, la abuelita tiktoker: “Ya no va a estar en vivo conmigo”

“Gente, yo les aviso que Mamita ya no va a estar en vivo conmigo”, expresó Osorto.

De momento, se desconocen las causas del fallecimiento de Isabel Montoya. Sin embargo, los seguidores de Jonathan aducen que habría sido una muerte natural, es decir, a causa de su avanzada edad. No obstante, esto aún no ha sido confirmado por Jonathan.

“Qué gran pesar, me divertía mucho viendo sus vídeos y sus lives. Qué en paz descanse la Mamita. Un ángel más en el cielo”. “Descansa en paz mamita. Gracias por darnos mucha alegría con cada TikTok. Siempre será la mejor tiktoker. Fuerza a la familia”.

Inclusive, algunos no podían creer que la abuelita tiktoker había fallecido.

“Díganme que no es cierto por favor”. “No puedo creerlo. No puedo contener las lágrimas... Me hizo reír con sus cosas. Qué su alma descanse en paz”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales en torno a la muerte de Mamita.