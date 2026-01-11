  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Wagner Moura gana el Globo de Oro a Mejor actor en película de drama y así lo dedicó

El actor Wagner Moura hizo historia este domingo al convertirse en el primer intérprete brasileño en ganar un Globo de Oro a Mejor actor en película de drama por The Secret Agent

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 22:14
Wagner Moura gana el Globo de Oro a Mejor actor en película de drama y así lo dedicó

La cinta que protagoniza, The Secret Agent, también fue elegida Mejor película de habla no inglesa.

 Foto: EFE.

Beverly Hills, Estados Unidos.- El actor Wagner Moura hizo historia este domingo al convertirse en el primer intérprete brasileño en ganar un Globo de Oro a Mejor actor en película de drama por su interpretación en 'The Secret Agent'.

"Adolescencia" y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026

Moura dedicó su primer galardón en la historia de estos premios "a aquellos que se mantienen fieles a sus valores en los momentos difíciles".

"'The Secret Agent' es una película sobre la memoria, o la falta de memoria, y el trauma generacional. Si el trauma puede transmitirse de generación en generación, los valores también pueden hacerlo", agregó el actor durante su discurso de agradecimiento.

Moura es considerado uno de los actores brasileños más influyentes y versátiles de su generación. Obtuvo su primera y, hasta ahora, única nominación al Globo de Oro por su papel de Pablo Escobar en la serie de televisión ‘Narcos’ (2015).

Paul Thomas Anderson vence a Guillermo del Toro al ganar el Golden Globe a mejor director

En 'The Secret Agent', el brasileño interpreta a Marcelo, un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, buscando reencontrarse con su hijo, solo para descubrir que la ciudad es un lugar más peligroso de lo que esperaba.

Ambientada en el Brasil de 1977, la cinta de suspenso histórico, escrita y dirigida por el director brasileño Kleber Mendonça Filho, recibió elogios en el Festival de Cannes, además del galardón a mejor actor por su interpretación.

Golden Globe Awards 2026: Los primeros looks de la alfombra roja

Tanto 'The Secret Agent' como Moura siguen la estela de su predecesora 'I'm Still Here', el drama con el que Fernanda Torres logró el Globo de Oro a mejor actriz de drama, mientras que la película se alzó con el Óscar a mejor proyecto internacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias