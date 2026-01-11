  1. Inicio
"Adolescencia" y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026

En una noche histórica para la televisión, Owen Cooper, de tan solo 16 años, se llevó uno de los galardones más esperados en la 83ª edición de los Golden Globe Awards 2026 por "Adolescencia"

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 21:35
Adolescencia y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026
1 de 12

La miniserie "Adolescencia" se coronó como una de las grandes protagonistas de la 83ª edición de los Golden Globe Awards, conquistando premios clave y consolidando su impacto tanto ante la crítica como entre el público.

 Foto: EFE.
Adolescencia y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026
2 de 12

La producción británica creada por Jack Thorne y Stephen Graham fue merecedora al Globo de Oro como Mejor miniserie o Mejor serie limitada. Pero eso no fue todo lo que cosechó.

 Foto: EFE.
Adolescencia y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026
3 de 12

La producción de Netflix, que narra de manera profunda y visceral el viaje emocional de un adolescente acusado de un crimen terrible, brilló también en las categorías actorales con victorias que coronan una temporada de premios destacada.

 Foto: EFE.
Adolescencia y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026
4 de 12

El momento más emotivo de la noche llegó con la victoria de Owen Cooper, de apenas 16 años, quien se llevó el Golden Globe como Mejor actor de reparto en una serie de televisión por su papel de Jamie Miller.

 Foto: EFE.
Adolescencia y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026
5 de 12

Con esta estatuilla se convierte en uno de los ganadores más jóvenes en la historia de los premios y sella una racha de reconocimientos que ya lo había puesto en los titulares en los últimos meses.

 Foto: Instagram.
Adolescencia y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026
6 de 12

Este triunfo se suma a una sorprendente trayectoria de Cooper en la temporada de premios: en 2025 ganó un Primetime Emmy por la misma interpretación —haciendo historia como el actor masculino más joven en llevarse esa distinción— y, ya en 2026, obtuvo también el Critics’ Choice Award al Mejor actor de reparto en una serie limitada.

 Foto: Instagram.
Adolescencia y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026
7 de 12

En su discurso en los Golden Globes, Cooper ofreció palabras sinceras y memorables. Empezó confesando lo surrealista que era estar sobre el escenario: “Estar aquí no se siente real en lo absoluto”, dijo, antes de relatar sus primeros pasos en la actuación, cuando se inscribió a clases de teatro sin saber si tendría éxito.

 Foto: Instagram.
Adolescencia y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026
8 de 12

“Tomé un riesgo... era el único chico allí. Fue vergonzoso, pero seguí adelante”, compartió, antes de reiterar que aún se considera un aprendiz que aprende cada día de quienes lo rodean.

 Foto: Instagram.
Adolescencia y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026
9 de 12

El joven actor cerró con un guiño a sus raíces y una frase cargada de emoción: “You’ll Never Walk Alone”, un mensaje de solidaridad y esperanza que resonó con la audiencia y que muchos interpretaron como un símbolo del apoyo que ha recibido en este meteórico ascenso.

 Foto: Instagram.
Adolescencia y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026
10 de 12

Además de la victoria de Cooper, "Adolescencia" siguió acumulando reconocimientos importantes en la misma ceremonia: Erin Doherty se llevó el Globo de Oro como Mejor actriz de reparto en televisión, y Stephen Graham fue galardonado como Mejor actor en una serie limitada, reforzando el dominio de la serie en las categorías de televisión.
Adolescencia y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026
11 de 12

Con "Adolescence" como una de las series más galardonadas de la noche y la joven estrella Owen Cooper consolidándose como uno de los talentos emergentes más prometedores de la televisión, los Golden Globe Awards 2026 marcaron un hito para esta producción.

 Foto: Instagram.
Adolescencia y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026
12 de 12

Como dato curioso, Owen Cooper es seguidor del trabajo de Jacob Elordi ("Frankenstein"), con quien finalmente puso coincidir en esta temporada de premios.

 Foto: Instagram.
