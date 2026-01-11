"Adolescencia" y un joven Owen Cooper hacen historia en los Golden Globes 2026

La miniserie "Adolescencia" se coronó como una de las grandes protagonistas de la 83ª edición de los Golden Globe Awards, conquistando premios clave y consolidando su impacto tanto ante la crítica como entre el público.
La producción británica creada por Jack Thorne y Stephen Graham fue merecedora al Globo de Oro como Mejor miniserie o Mejor serie limitada. Pero eso no fue todo lo que cosechó.
La producción de Netflix, que narra de manera profunda y visceral el viaje emocional de un adolescente acusado de un crimen terrible, brilló también en las categorías actorales con victorias que coronan una temporada de premios destacada.
El momento más emotivo de la noche llegó con la victoria de Owen Cooper, de apenas 16 años, quien se llevó el Golden Globe como Mejor actor de reparto en una serie de televisión por su papel de Jamie Miller.
Con esta estatuilla se convierte en uno de los ganadores más jóvenes en la historia de los premios y sella una racha de reconocimientos que ya lo había puesto en los titulares en los últimos meses.
Este triunfo se suma a una sorprendente trayectoria de Cooper en la temporada de premios: en 2025 ganó un Primetime Emmy por la misma interpretación —haciendo historia como el actor masculino más joven en llevarse esa distinción— y, ya en 2026, obtuvo también el Critics’ Choice Award al Mejor actor de reparto en una serie limitada.
En su discurso en los Golden Globes, Cooper ofreció palabras sinceras y memorables. Empezó confesando lo surrealista que era estar sobre el escenario: “Estar aquí no se siente real en lo absoluto”, dijo, antes de relatar sus primeros pasos en la actuación, cuando se inscribió a clases de teatro sin saber si tendría éxito.
“Tomé un riesgo... era el único chico allí. Fue vergonzoso, pero seguí adelante”, compartió, antes de reiterar que aún se considera un aprendiz que aprende cada día de quienes lo rodean.
El joven actor cerró con un guiño a sus raíces y una frase cargada de emoción: “You’ll Never Walk Alone”, un mensaje de solidaridad y esperanza que resonó con la audiencia y que muchos interpretaron como un símbolo del apoyo que ha recibido en este meteórico ascenso.
Además de la victoria de Cooper, "Adolescencia" siguió acumulando reconocimientos importantes en la misma ceremonia: Erin Doherty se llevó el Globo de Oro como Mejor actriz de reparto en televisión, y Stephen Graham fue galardonado como Mejor actor en una serie limitada, reforzando el dominio de la serie en las categorías de televisión.
Con "Adolescence" como una de las series más galardonadas de la noche y la joven estrella Owen Cooper consolidándose como uno de los talentos emergentes más prometedores de la televisión, los Golden Globe Awards 2026 marcaron un hito para esta producción.
Como dato curioso, Owen Cooper es seguidor del trabajo de Jacob Elordi ("Frankenstein"), con quien finalmente puso coincidir en esta temporada de premios.