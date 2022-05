Diego Méndez, el paceño que provoca a TikTok con los manjares hondureños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con sus recién cumplidos 20 años y un sentido del humor muy peculiar, Diego Méndez se abre paso en las redes sociales para cumplir uno de sus sueños anhelados: ser un creador de contenido afamado. El joven revelación, oriundo de La Paz, se ha convertido en un personaje diferenciado en TikTok gracias a sus videos que deleitan el paladar y provocan a uno que otro de sus seguidores. ¿De qué se tratan? Bueno, de algo que le apasiona y que es inherente a su subsistir, nada más y nada menos que la comida. “Soy una fanático de la comida desde siempre”, resaltó. En entrevista con EL HERALDO, el tiktokero expresó (entre risas intermitentes) que nada de lo que hace en sus plataformas digitales se planeó, respondiendo a una sugerencia del destino o -mejor dicho- de un amigo. ¡Sí, así es! Todo a continuación.

“El qué dirán”

Pese a que cursa su segundo año de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, Diego tuvo la perspicacia de explotar lo que se le presentó ante sus ojos y con ello tener la valentía de emprender. Todo comenzó cuando salió de su trabajo decidido a comer y de allí, ya todo es una gran historia. Sin embargo, siempre, se opone ese fastidioso 'qué dirán'. Esa duda existencial que a veces no permite avanzar... Cuéntanos acerca de tu familia Soy de La Paz, pero desde que gateaba me vine a San Pedro Sula. Soy hijo único. No estoy muy acostumbrado a estar así con personas, disfruto de mi soledad. Pero, siempre hay quienes te hacen sentir como que tengo hermanos. ¿Mi familia? Somos muy unidos. Aunque es muy pequeña, siempre está esa unidad y ese apoyo entre todos. ¿Cómo te defines? Como una persona bastante alegre. Eso se lo aprendí a mi familia. A pesar de los días malos siempre hay que sacar una sonrisa. Soy una persona muy guerrera, no me conformo con lo fácil. 'No lo hagas fácil', es una frase que tengo, porque si es fácil es mejor quedarse en la casa y no hacer nada. Soy una persona intensa, me gusta remar a través de la adversidad y probarme a mí mismo y sobresalir con el de ayer. De niño, ¿qué querías de mayor? La verdad empecé jugando fútbol, siempre tuve ese sueño frustrado de chiquito, como todos. Algunas veces 'el qué dirán' no nos permite que podamos hacer las cosas que nosotros queremos y pues, ya en pandemia, como todos, empecé a realizar ese sueño. Empezaba poco a poco a descubrirme, qué me gustaba, qué podía hacer, qué era lo que quería hacer y pues tomé la idea de empezar a hacer contenido. ¿Qué te atrajo de las redes sociales? Es esa voz que podemos tener, pero al mismo tiempo, es eso que podemos conectar. Aparte, sabía que tenía la oportunidad de conocer a muchas más personas, conocer muchos lugares. Me atrajo también que muchas personas comenzaron a acercarse a mi vida, como lo es la familia, porque no son seguidores nada más, son una familia y eso es bien hermoso, es una gran experiencia tenerlos a todos cerca y cuando estoy en la calle, platicar y sacarles una sonrisa -entre ambas partes- es magnífico.

El pollo chuco de la suerte

Sin descuidar sus estudios académicos, a Diego se le ofreció la oportunidad de trabajar y su hambre de éxito lo empujó. ¿En qué se desempeñaría? Contabilidad. ¿Cómo se materializa la idea de grabar tiktoks? Fue un día cuando un compañero (de trabajo) me dice: 'hey, deberías grabar un video para un pollo chuco'. Recuerdo que estaba trabajando en el centro de San Pedro Sula y, como es muy peligroso, me puse el celular como dentro de la camisa. Pues lo grabé. Me acuerdo que estaba en el receso, tenía un micrófono, lo narré, lo edité en mi celular y lo subí. Salía de trabajar a las 5:30 de la tarde y volví a mi casa, porque no acostumbraba tener Internet en ese momento en mi celular. Llegué como a las 7: 00 (p. m.) y digo: 'qué está pasando'. Era increíble. Subí como 5,000 seguidores de un solo, tenía como 300,000 vistas. Al día siguiente, llegué a la oficina y me dicen mis compañeros: 'no te lo creo', 'te vas a hacer famoso'. Yo dije: 'aquí tengo que tomar la oportunidad', porque cuando uno la mira hay que sacarle frutos. ¿Por qué gastronomía? Soy una fanático de la comida desde siempre. Me ponía a investigar sobre los tipos de panes de hamburguesa, los tipos de carne... iba a los restaurantes y quería saber más ingredientes, me llamaba la atención la comida. Cuando estaba en el colegio, los viernes (tenía como 15 años), mi objetivo era siempre probar una comida callejera. Y siempre tenía esa idea, resignado de no poder hacerlo, por 'el qué dirán'. Hoy en día, 'el qué dirán' ya no es una opción, porque ha cambiado la vida. Mucha gente de otros países está viendo lo qué es Honduras, la gastronomía hondureña y quieren visitar el país gracias a eso. Soy muy afortunado de tener la oportunidad de estarlo haciendo. ¿Cómo llaman tu atención los establecimientos de comida? Siempre trabajo con formato de letra de colaboración. Lo que hago es que tengo una idea totalmente genuina, busco que hayan cosas que a la gente le puedan interesar... Para finalizar, es la plática con las personas.

¿Placer culposo?

Para el tiktoker hondureño, el secreto del éxito radica en la disciplina y en la constancia de trabajar en sus aspiraciones; en querer, seguir y remar. "No depende de tanto talento que uno tenga, sino cuánto uno puede llegar a remar más allá". ¿Cuáles son tus preferencias culinarias? La gente me va a criticar con esto, pero yo soy hondureño 100% ja, ja, ja. Y aunque haya pasta, ramen, de todo un poco... yo jamás cambio el pollo con tajadas en mi vida. Aunque me vaya del país un día, eso siempre va a ser (ríe) lo que me mata, lo que me da 'carita' como decimos nosotros en hondureñismos. ¿Tu bebida favorita? Es muy simple la verdad ja, ja, ja, ja... La limonada, es lo que siempre pido en todos los restaurantes que voy. Lo que intriga a muchos, ¿te comes todo lo que muestras frente a la cámara o no? Eso, ja, ja, ja. Sí, de hecho sí. Y siempre hay alguien que me está grabando y también tengo otra persona, son de mi familia, y pues uno es el que me graba y el otro como un guionista, porque siempre tratamos de hacer un guion. Yo siempre me rió porque las personas me dicen: 'ahí te vas a morir de un paro cardíaco, ja, ja, ja.' Pero no es de todos los días que como eso, la verdad sí me trato mantener. Sí nos comemos todo y algunas veces tratamos de compartir. Si pudieras ser un alimento, ¿cuál serías? Yo diría que la pasta (ríe). La pasta, porque es bien sutil, pero al mismo tiempo se lleva bien con todo mundo -y con otras personas no- pero está abierta al paladar de todos. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado siendo tiktoker? ¡Uy! Lo mejor, es que he conocido personas. Tener esas pláticas, no solo con otros creadores, sino con personas que me cuentan su historia. Esa es una motivación extra de querer crecer en la vida (no solo como creador) como persona, escuchar historias es muy importante, es un empujón, la inspiración es el mejor motor para llevar a cabo un proyecto o una idea. ¿Quién te sirve de inspiración? Un hondureño que es mi inspiración y que siempre estoy hablando de él, y que estoy muy orgulloso que represente al país, es Abelardo (Bobadilla). Solo he tenido una plática con él, pero espero colaborar con él algún día. Creo que está haciendo las cosas de la mejor manera y está cambiando el juego acá en Honduras.

Las plataformas digitales, una fuente de empleo