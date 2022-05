Esther Tovar: la historia de amor de una familia hondureña que triunfa con sus vivencias en TikTok

¿Cómo te defines?

En mis videos me pueden ver como si no tuviera pena para desenvolverme y eso, pero en realidad en persona soy muy penosa. Si me dan confianza pues ya me desenvuelvo un poco más, pero me da pena cuando salgo a la calle y me saludan porque me reconocen. Todavía no me acostumbro. Además, soy alguien humilde.

¿Cómo describes tu sentido del humor?

A mí si me dan confianza soy bromista y todo. Ya si no me la dan, me quedo quieta, a mí me gusta ser divertida ja, ja.

¿Qué es lo que no te gusta de tu personalidad?

Soy muy enojada. Ahora me controlo más. Cuando salían los primeros ‘hates’, cuando los videos ya eran más virales, la gente empezó a hacer sus críticas. Al principio, me enojaba y les contestaba mal, pero luego me dije: ‘tengo que estar preparada porque esto de estar en las redes no es fácil y habrán buenos y malos comentarios’. Entonces, ahora lo que hago es que los ignoro y luego me sentí mejor conmigo misma.

¿A qué te dedicas actualmente?

Ahorita nos estamos (ella y su pareja) dedicando a las redes sociales, hacemos ‘lives’ en TikTok que también nos está generando. Facebook ya lo tenemos monetizado y también nos está generando. La verdad es que nos va bien.

