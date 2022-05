VIDEO: El emotivo encuentro de Ana Jurka con su mamá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La hondureña Ana Jurka compartió con sus seguidores y con el público de Telemundo el emotivo encuentro que tuvo con su mamá para celebrar el Día de la Madre.

La catracha fue acompañada desde San Pedro Sula hacia la capital de Honduras por las cámaras de “En Casa con Telemundo” para sorprender a su madre, con quien no celebraba esta fecha desde hace más de una década.

Antes de presentar las imágenes del encuentro, Jurka expresó: “Todos tenemos una relación especial con nuestras mamás, la mía ha sido de altos y bajos, pero aunque no sea perfecta siempre podemos mejorarla con el perdón y el amor sin condiciones”.

En el video se le ve abordar un avión hasta Tegucigalpa y luego subir a un bus que la llevaría hasta la casa de su mamá, quien no esperaba verla.

“Mi mamá se fue cuando yo tenía 14 años, mi mamá es una persona de mucha fe, no fue la mamá perfecta, pero si hay algo que ella hizo perfecto por mí fue inculcarme el amor a Dios. Yo se lo agradezco”, manifestó Jurka antes de abrazar a su madre.

Asimismo, compartió que su madre le dijo hace unas semanas que le quería pedir perdón.

La mamá de Ana al verla no pudo contener la sonrisa en su rostro, además de las lágrimas. Madre e hija se abrazaron por varios minutos en la puerta de la vivienda.

Aunque no reveló más detalles de la reunión, la presentadora de deportes de la cadena hispana agradeció a la producción por el apoyo, además del respeto que le han dado sobre el delicado tema con su mamá.

Entre lágrimas, la catracha expresó: “Dios sabe por qué pasó todo de la forma en que pasó en mi vida, todo lo amargo que viví en su ausencia. La verdad que eso me hizo la mujer fuerte e independiente que soy hoy y no hay nada que el amor no pueda curar, siempre lo decimos cuando se tiene fe y mi mamá tiene mucha fe”.