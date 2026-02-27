¿Qué le pasó al actor que dio vida al padre de Lizzie McGuire, según el informe?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Informe forense ha confirmado que Robert Carradine, conocido por interpretar al padre de Lizzie McGuire en la serie de Disney Channel, falleció por suicidio el pasado 23 de febrero. Tenía 71 años.

La causa registrada es secuela de lesión cerebral anóxica por ahorcamiento. Su familia comunicó el fallecimiento ese mismo día, vinculando la muerte a una lucha de casi dos décadas contra el trastorno bipolar, enfermedad con la que Carradine fue diagnosticado en 2009, tras el fallecimiento de su hermano David.

"Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello", declaró su hermano, el también actor Keith Carradine. "Es una enfermedad que pudo con él, y quiero celebrar su lucha y su hermosa alma.