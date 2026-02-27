  1. Inicio
¿Qué le pasó al actor que dio vida al padre de Lizzie McGuire, según el informe?

Las autoridades forenses de Los Ángeles han determinado la causa de muerte del actor que interpretó al padre de Lizzie McGuire

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 16:37
Su familia hizo pública la noticia el mismo día del fallecimiento pidiendo que su caso contribuya a reducir el estigma asociado a la enfermedad mental.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Informe forense ha confirmado que Robert Carradine, conocido por interpretar al padre de Lizzie McGuire en la serie de Disney Channel, falleció por suicidio el pasado 23 de febrero. Tenía 71 años.

La causa registrada es secuela de lesión cerebral anóxica por ahorcamiento. Su familia comunicó el fallecimiento ese mismo día, vinculando la muerte a una lucha de casi dos décadas contra el trastorno bipolar, enfermedad con la que Carradine fue diagnosticado en 2009, tras el fallecimiento de su hermano David.

"Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello", declaró su hermano, el también actor Keith Carradine. "Es una enfermedad que pudo con él, y quiero celebrar su lucha y su hermosa alma.

"La familia pidió que el caso sirva para visibilizar la salud mental y reducir el estigma asociado a este tipo de trastornos.Ever Carradine, hija del actor, publicó un homenaje en Instagram en el que lo describió como alguien siempre presente en la vida de quienes lo rodeaban.

"Si me ves, pregúntame por mi padre, Bobby Carradine, que me hizo quien soy", escribió. El reparto de Lizzie McGuire también expresó sus condolencias. Hilary Duff señaló que la noticia "duele" y que siempre se sintió arropada por sus padres en pantalla.

Hilary Duff tras la muerte de Robert Carradine: "Mi corazón sufre por él"

Jake Thomas, quien interpretó al hermano de Lizzie, lo describió como "un actor, músico y director con talento" y añadió que lo consideraba familia.

