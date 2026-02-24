Hilary Duff tras la muerte de Robert Carradine: "Mi corazón sufre por él"

California, Estados Unidos.- Hilary Duff, que dio vida a Lizzie McGuire, se despidió de Robert Carradine, actor que dio vida a su padre en la famosa serie de Disney.
A través de su cuenta de Instagram, Duff aseguró que fue doloroso enterarse de que Carradine, de 71 años, estaba sufriendo por la bipolaridad.
"Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla", comenzó diciendo en su post.
"Estaré eternamente agradecido por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", finalizó diciendo en la publicación que acompañó con fotografías junto al actor.
Robert Carradine interpretó a Sam McGuire, el padre despistado de Lizzie, en 65 episodios entre 2001 y 2004, además de participar en la película The Lizzie McGuire Movie.
Carradine falleció el 23 de febrero tras quitarse la vida, luego de más de 20 años luchando contra la enfermedad.
Su hermano Keith afirmó que no hay que avergonzarse por la decisión de Robert: "Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma".