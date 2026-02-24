Hilary Duff tras la muerte de Robert Carradine: "Mi corazón sufre por él"

California, Estados Unidos.- Hilary Duff, que dio vida a Lizzie McGuire, se despidió de Robert Carradine, actor que dio vida a su padre en la famosa serie de Disney.

A través de su cuenta de Instagram, Duff aseguró que fue doloroso enterarse de que Carradine, de 71 años, estaba sufriendo por la bipolaridad.

"Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla", comenzó diciendo en su post.

"Estaré eternamente agradecido por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", finalizó diciendo en la publicación que acompañó con fotografías junto al actor.