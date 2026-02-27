Las Ketchup resucitan el "Aserejé" junto a Elettra Lamborghini

Roma, Italia.- El "Aserejé", el himno que conquistó medio mundo desde la España de los años 2000, resonó este viernes en el Festival de Sanremo con el dúo entre sus autoras, Las Ketchup, y la italiana Elettra Lamborghini, que compite en el certamen.

Lamborghini es una de los treinta artistas que tratan de llevarse este prestigioso concurso musical, con su canción 'Voilà'.No obstante en esta cuarta noche de gala los artistas no debían competir interpretando sus propios temas sino elegir una pareja con la que cantar en dúo alguna canción emblemática.

Por eso, la siempre provocadora Elettra optó por convocar al trío cordobés para bailar -y hacer bailar- el 'Aserejé' desde el escenario del Teatro Ariston de Sanremo. "Era el verano de 2002 y en todo el mundo se cantaba y se bailaba un solo 'tormentone' (canción del verano en italiano): 'Aserejé'", así las presentó el presentador de la gala, Carlo Conti.