Lele Pons arremete contra Luisito Comunica tras decir que es ‘latina cuando le conviene’

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante venezolana Lele Pons explotó contra el youtuber Luisito Comunica luego de que el famoso dijera que ella "no quería hablar en español en sus inicios" y además "se aprovechaba de su posición latina cuando le convenía". La plática sobre el tema salió a relucir durante una entrevista para Radio Divaza, donde la famosa se refirió a las acusaciones en su contra que hizo el mexicano Luisito Comunica. "No, eso nunca paso, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok. Estaba en shock. Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos diga eso en una entrevista. Nunca he hablado mal de Luisito, lo admiraba", explicó. Sin embargo, Lele Pons mostró unos mensajes que recibió del youtuber en los que le pidió disculpas por las declaraciones, las cuales realizó como parte de una "anécdota chistosa".

La también creadora de contenido dijo que a raíz de las palabras de Luisito, ella recibió mucho odio en sus redes sociales y al pedirle al mexicano que desmintiera lo dicho, resultó ignorada. "Para mí un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso es horrible...porque tú no me conoces no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme", sentenció. Por último, envió un mensaje de empoderamiento a los internautas diciendo que "Tú vales mucho, no puedes dejar que una persona que no te conoce te haga sentir menos y tenga el derecho de usar tu nombre y decir cosas, porque sabe que tú tienes una voz, tú eres importante defiéndete, valorízate". Hasta el momento, el youtuber no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas reaccione y brinde una explicación sobre lo sucedido.

La polémicas declaraciones "En ese entonces Lele Pons no se había puesto la playera de soy latina, todavía era viner y se mostraba como: totalmente hablo inglés, soy estadunidense. Entonces digo... ella es Lele Pons la voy a saludar, ya que yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana y debe hablar español. Llego saludando y me dice Sorry I don´t speak spanish y sigue en su teléfono", dijo Luisito Comunica durante una entrevista para ExaFm. Tiempo después, la famosa se posicionó en el territorio estadounidense y presumió su genétia venezolana a lo que el youtuber pensó: "Esta tremenda es latina cuando le conviene", expresó.